Grimme dopełnia przejęcia duńskiej firmy Asa-Lift

Firma Grimme z Damme przejęła całkowicie duńską spółkę Asa-Lift, specjalizującą się w produkcji maszyn do warzyw. W 2013 roku grupa Grimme przejęła 70 % udziałów w założonej w 1936 roku duńskiej firmie z siedzibą w Sorö, niedaleko Kopenhagi.

W ciągu ostatnich siedmiu lat współpraca zacieśniła się. Liczba zatrudnionych wzrosła z 70 do ponad 130 pracowników. Gwarancją dalszego wzrostu są inwestycje w budynki, rozwój, produkcja i sprzedaż maszyn indywidualnie dostosowanych do potrzeb klientów. Grimme i Asa-Lift oferują w 30 grupach produktów najobszerniejszą w świecie ofertę maszyn do cebuli, marchwi, buraka ćwikłowego, szczypioru, pasternaku, kopru włoskiego, selera itd.

– Z Asa-Lift i Grimme dysponujemy dwiema silnymi markami, aby zaspokoić wysokie wymagania w uprawie warzyw. Zamierzamy maksymalnie skoncentrować się na dalszym rozwoju tego segmentu, aby być przodującym producentem w zakresie innowacji, jakości, wydajności, ochrony plonu i ekonomiczności – mówi Christoph Grimme, dyrektor naczelny Fabryki Maszyn Rolniczych Grimme.