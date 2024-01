Można dostać od 20 tys. do pół miliona zł. Złożono już 860 wniosków, nabór niedługo się kończy

Trwa nabór wniosków o dotacje do przetwórstwa. ARiMR informuje, że zarejestrowała już 860 wniosków na blisko 320 mln złotych. Nabór wniosków kończy się 5 lutego.

Pieniądze można przeznaczyć m.in. na budowę czy remont infrastruktury i urządzeń służących przetwarzaniu produktów, ich przechowywaniu, przygotowywaniu do sprzedaży i wprowadzaniu do obrotu, a także zakup nowych maszyn, terminali płatniczych, domen internetowych czy środków transportu służących do wykonywania działalności.

Minimalna wielkość dofinansowania jednego przedsięwzięcia to 20 tys. zł, a limit pomocy to 500 tys. zł. Standardowo pieniądze będą wypłacane w formie refundacji 60 procent (lub 70% dla młodych rolników oraz 50% dla rybaków) kosztów kwalifikowalnych. Warto wiedzieć, że na etapie składania wniosku można się ubiegać o przyznanie 50-proc. zaliczki.

Nabór wniosków prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.