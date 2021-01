Gniazdujące ptaki wywołują pożary ciągników

– Zwłaszcza szpaki potrafią znaleźć drogę do najmniejszych wejść, aby zbudować swoje gniazda i robią to bardzo szybko. Dzięki dostępności suchej trawy na farmie, która jest preferowanym przez ptaki materiałem lęgowym, wiemy, że mogą one zbudować gniazdo w czasie mniejszym niż czas potrzebny na zjedzenie lunchu lub wypicie filiżanki herbaty – mówi Stephen Cantwell z towarzystwa FMG.

Cantwell twierdzi, że większość roszczeń dotyczących pożarów traktorów spowodowanych przez gniazda ptaków pokrywa się z sezonem lęgowym szpaków, który trwa od września do grudnia. W ciągu ostatnich trzech lat 142 pożary ciągników były wynikiem “działalności” ptaków, co stanowi 38% wszystkich roszczeń z tytułu pożarów ciągników w tym okresie.

Zauważa również, że nawet quady i samochody nie są odporne na ptaki zdeterminowane do zbudowania gniazda, dlatego zaleca właścicielom i pracownikom sprawdzanie, czy nie ma gniazd pod maską za każdym razem, gdy uruchamiają jakąkolwiek maszynę. .

Ponadto brytyjski ubezpieczyciel obszarów wiejskich NFU Mutual informuje, że przeciążone instalacje elektryczne są przyczyną rosnącej liczby pożarów traktorów w 2019 r.

Badanie około 1000 roszczeń wykazało, że czynnikiem powodującym pożary są akcesoria elektryczne podłączone bezpośrednio do przewodów akumulatora, które w połączeniu z dużym poborem prądu z nowoczesnych układów elektrycznych ciągnika może powodować dodatkowe obciążenia, które mogą prowadzić do przegrzania i pożarów.

Rzecznik NFU Mutual twierdzi, że przypadkowe pożary traktorów były tradycyjnie przypisywane przegrzaniu łożysk, ruchomych części lub przetartym przewodom, powodującym zwarcia i wywołującym pożary, szczególnie w starszych ciągnikach.

– Jednak odkryliśmy również, że w grę wchodziły stosunkowo nowe ciągniki, a badania wykazały, że przyczyną były zbyt obciążone instalacje elektryczne – poinformował Cantwell.