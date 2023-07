Fields Fireman: Gaśnica i obciążnik w jednym. Ile to kosztuje?

Fields Fireman to wyjątkowe urządzenie łączące w sobie funkcję obciążnika i gaśnicy jednocześnie. Można je zamontować na przednim TUZ ciągnika lub na kombajnie.

Konstrukcja “Polnego Strażaka” opiera się na 650-litrowym zbiorniku na wodę i pompie napędzanej z hydrauliki ciągnika oraz 20-metrowym wężu gaśniczym. Opcjonalnie można wyposażyć go w 15-litrowy zbiornik na pianę gaśniczą. Dzięki urządzeniu można przeprowadzić akcję gaśniczą trwającą, w zależności od ciśnienia, od 15 do 30 minut. Fields Fireman to gaśnica i obciążnik jednocześnie, istotne są więc jego parametry w tym drugim kontekście. Napełniony waży on 1200 kg, a pusty 550 kg. Ten drugi parametr jest o tyle ważny, że z oczywistych względów nie napełnimy zbiornika wodą zimą, możemy więc wówczas liczyć tylko na jego minimalną masę.

Funkcja obciążnika i gaśnicy to jednak nie wszystko, urządzenie może być bowiem użyte także np. do czyszczenia ulic.

Field Fireman przystosowany jest do agregowania właściwie ze wszystkimi ciągnikami wyposażonymi w TUZ kat. 2 i 3, jednak producent oferuje przystosowanie go także do innych rodzajów zaczepów.

Urządzenie co prawda nie ma dystrybucji w Polsce, jednak można je nabyć np. na Słowacji. Jego cena to obecnie 7,5 tys. euro brutto. Czas realizacji zamówienia to ok. 4 tygodnie.