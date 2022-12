Możliwość stosowania glifosatu przedłużona o rok

Komisja Europejska przedłużyła zatwierdzenie stosowania glifosatu o rok. Dzięki temu będzie można stosować go co najmniej do 15 grudnia 2023 r.

Decyzję musiała podjąć sama Komisja Europejska, ponieważ w październiku w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCoPAFF) oraz w odpowiednim komitecie odwoławczym państwa członkowskie nie osiągnęły niezbędnej większości za lub przeciw ponownemu zatwierdzeniu . Jak wiadomo, Niemcy wstrzymały się od obu głosowań.

Przedłużenie o rok, które miało miejsce, opiera się na obecnie obowiązującej ocenie ryzyka, ponieważ wiodący Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie przedstawi ostatecznej ponownej oceny składnika aktywnego do lipca 2023 r.

Prezentacja wyników pierwotnie planowana była najpóźniej na jesień tego roku. Jednak ze względu na obszerne informacje zwrotne w procesie oceny nie udało się dotrzymać tego terminu.

Tymczasem w ramach nowej oceny ryzyka Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) pod koniec maja br. dała do zrozumienia, że ​​klasyfikacja glifosatu jako rakotwórczego nie jest uzasadniona. Ponadto utrzymano dotychczasową klasyfikację , zgodnie z którą substancja czynna powoduje poważne uszkodzenie oczu i jest toksyczna dla organizmów wodnych.

Urząd UE w Helsinkach potwierdził tym samym swoją ocenę z 2017 r., która wówczas przyczyniła się do ponownego zatwierdzenia glifosatu na pięć lat.