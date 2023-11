Stek z roślin – co na to polscy hodowcy bydła mięsnego? 

Francuskie ministerstwo rolnictwa chce zakazać nazywania produktów roślinnych nazwami produktów mięsnych. Nazwy takiej jak „stek”, „eskalopki”, „żeberka”, „szynka”, „polędwica” mają być zarezerwowane tylko dla produktów mięsnych. Czy podobna inicjatywa jest możliwa w Polsce? Co myślą o tym polscy hodowcy?

Roślinny burger czy stek? Choć to absurdalne, producenci zamienników mięsa często używają takich nazw, by zasugerować konsumentom, że zamienniki są tak dobre jak oryginały. Uderza to oczywiście w interesy branży mięsnej, ale też dezinformuje konsumentów. We Francji chcą sprzeciwić się tej praktyce – francuskie ministerstwo rolnictwa chce stworzyć listę nazw, których używanie będzie zakazane w stosunku do produktów zawierających białko roślinne.

Czy podobny zakaz może pojawić się w Polsce? Co o tym sądzą polscy hodowcy bydła mięsnego? O komentarz poprosiliśmy Jacka Zarzeckiego, prezesa Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

“W lutym bieżącego roku jako inicjatywa “Hodowcy Razem”, w skład której wchodzą największe w Polsce organizacje hodowców, wraz z Polskim Stowarzyszeniem Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, zwróciliśmy się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie definicji mięsa i innych wypracowanych terminów określających produkty powstałe z tego surowca, poprzez wprowadzenie prawnej ochrony tych terminów, aby zapobiec nadużyciom prowadzącym do wprowadzania konsumentów w błąd.

W ostatnich latach można zauważyć, że na rynku pojawia się coraz więcej produktów roślinnych wykorzystujących nazwy produktów pochodzenia zwierzęcego, a w literaturze naukowej stosowana jest nazwa mięso do produktów uzyskiwanych poza hodowlami, tj. w warunkach laboratoryjnych (tzw. sztuczne mięso). Jest to często powiązane z wykorzystaniem informacji przekazywanej konsumentom, że wybieranie takich produktów redukuje emisję gazów cieplarnianych. Oczywiście to konsumenci, samodzielnie powinni weryfikować te informacje i wybierać produkty, które im odpowiadają, powinni jednak mieć prawo do rzetelnej i wiarygodnej informacji uczciwie opisującej właściwości produktów. Często jest to jednak bardzo utrudnione, a nawet niemożliwe. Wiemy, że trwają prace w resorcie nad tym zagadnieniem i są analizowane różne rozwiązania”.