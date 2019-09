Fendt z nowościami na Agro Show w Bednarach

NOWOŚCI Fendt prezentowane podczas targów Agro Show Bednary 2019

1. Nowy Ciągnik Fendt 900 VARIO – Ready for more – premiera – ciągnik pierwszy raz prezentowany w Polsce.

Nowy Fendt 900 Vario – Ready for more.

Wraz z nową serią dużych ciągników Fendt 900 Vario, Fendt wprowadza na rynek zupełnie nową koncepcję, która wyznacza nowe standardy w najwyższej klasie mocy. Nowe modele są dostosowane do indywidualnych wymogów dużych firm i usługodawców na całym świecie. Niezliczone zalety techniczne, obszerny pakiet łączności, stosunkowo niska masa własna i nowe, wytrzymałe i niezawodne rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają wszechstronne zastosowanie tych maszyn na całym świecie.

Nowa seria Fendt 900 Vario z 5 modelami (930 Vario, 933 Vario, 936 Vario, 939 Vario i 942

Vario) obejmuje jako kompaktowy duży ciągnik zakres mocy od 296 do 415 KM (według

ECE R120). Wypełnia tym samym zakres mocy pomiędzy modelami Fendt 800 Vario i 1000 Vario. Dzięki nowemu modelowi top Fendt 942 Vario seria 900 po raz pierwszy znacznie przekracza moc 400 KM.

Jako dobrze znany, wielofunkcyjny duży ciągnik, nowa generacja 900 charakteryzuje się wszechstronnością zastosowań. Skonstruowany z myślą o ciężkich pracach pociągowych lub wymagających użycia WOM, takich jak rozdrabnianie drewna, model 900 nadaje się również do transportu z prędkością do 60 km/h. Niska masa własna, wynosząca zaledwie 11,7 tony, jak również zintegrowany system kontroli ciśnienia w oponach VarioGrip predestynują tę serię do pracy wszędzie tam, gdzie pożądany jest niski nacisk na podłoże w połączeniu z dużą siłą pociągową. Modułowa konstrukcja maszyny z tylnym podnośnikiem lub bez niego, tylnym WOM, przednim WOM, wyposażeniem do jazdy wstecz i dużą liczbą wariantów układu hydraulicznego, zaczepów, jest kompatybilna ze wszystkimi popularnymi narzędziami podłączanymi do ciągnika.

Nowy układ przeniesienia napędu: Zespoły o dużej mocy pociągowej z ekonomicznym zużyciem paliwa.

Wszystkie modele należące do nowej serii 900 są wyposażone w zaprojektowany całkowicie od nowa 6-cylindrowy silnik MAN o pojemności skokowej 9 l, opracowany dla marki Fendt, z turbosprężarką VTG o zmiennej geometrii turbiny. Okres między dwiema kolejnymi wymianami oleju silnikowego M3677 uległ po raz pierwszy wydłużeniu do 1000 godzin.

Układ napędowy Fendt VarioDrive montowany jest w połączeniu z dostosowaną do niego skrzynią biegów Vario TA 300. Ukierunkowana na wysokie rezerwy mocy koncepcja niskiej prędkości obrotowej Fendt iD jest obecnie stosowana po raz pierwszy w serii 900.

Znamionowa prędkość obrotowa wynosi 1700 obr./min. Podczas pracy na biegu jałowym zakres prędkości obrotowej wynosi 650 obr./min. Nowy Fendt 900 Vario osiąga prędkość maksymalna 60 km/h z prędkością obrotową 1450 obr. /min umożliwiającą oszczędność paliwa, prędkość 50 km/h przy 1200 obr./min, zaś przy prędkości jazdy 40 km/h prędkość obrotowa wynosi zaledwie 950 obr. /min. Maksymalny moment obrotowy 1970 Nm Fendt 942 Vario osiąga przy zaledwie 1100 obr. /min.

Moment obrotowy jest dynamicznie rozdzielany na przednią i tylną oś w zależności od warunków podłoża. Oś przednia napędzana jest oddzielnie. Podczas pokonywania zakrętów ciągnik jest wciągany w zakręt dzięki tak zwanemu efektowi „pull-in turn”. Rezultat: Mały promień skrętu przy pełnej przyczepności do podłoża.

Wraz z dalszym rozwojem Fendt 900 Vario wdrożono również nową normę emisji spalin, poziom V (UE).

W nowym, dużym ciągniku przetwarzanie końcowe spalin odbywa się poprzez ich oczyszczanie za pomocą katalizatora utleniającego, filtra cząstek stałych i znanej technologii SCR (selektywna redukcja katalityczna w celu redukcji tlenków azotu). Silnik MAN zasilany jest w paliwo poprzez system Common Rail z ciśnieniem wtrysku 2500 bar, co wpływa na optymalizację spalania.

2. Kombajn Fendt IDEAL 7- pierwszy raz prezentowany na imprezie targowej

Fendt IDEAL to nowo opracowany kombajn zbożowy. Szczególna uwaga została poświęcona na wydajność, wysoką jakość ziarna i słomy, absolutną niezawodność, prostotę i logikę, a także unikalną technologię czujników zapewniającą optymalne ustawienie maszyny.

Opracowany kombajn IDEAL jest dostosowany dokładnie do dzisiejszych i przyszłych wymagań klientów oraz do globalnego kierunku rozwoju rynku. W związku z tym AGCO stworzył unikalny kombajn Fendt IDEAL a prezentowany model 7 wyposażony jest w silnik AGCO Power o mocy 451 KM. Dzięki temu osiąga najwyższe przepustowości przy efektywnym zużyciu paliwa.

System młócenia i separacji Helix dostarcza najlepszą jakość ziarna

Najlepsza jakość ziarna i efektywne powierzchnie o dużej wydajność decydują o idealnym zbiorze. Właśnie to oferuje nowy kombajn zbożowy IDEAL 7 firmy Fendt z unikalnym rotorowym systemem omłotu i separacji Helix. Wszystkie ziarna są oddzielone bez pogarszania jakości słomy. Przyczynia się do tego najdłuższy rotor na rynku o imponującej długości 4,84 m i średnicy 600 mm. Kombajn IDEAL 7 wyposażony jest w pojedynczy rotor z układem młócącym Helix,

Półka zwrotna dla optymalnego czyszczenia

Kolejną innowacją dla Fendt IDEAL 7 jest zamontowana półka zwrotna pod rotorem. Półka zwrotna pod pojedynczym rotorem jest specjalnie wyprofilowana aby możliwie równo wypełnić podsiewacz materiałem. W ten sposób optymalnie wykorzystuje się całą długość podsiewacza, zbierany materiał jest rozłożony bardzo równomiernie, a wydajność jest maksymalizowana.

Pełna moc, cyklonowy układ czyszczenia

Cyklonowy wentylator o dużej mocy składa się z trzech modułów otwartych po bokach, co zapewnia maksymalną wydajność przepływu powietrza. Potężny przepływ powietrza zapewnia idealne rezultaty czyszczenia. Najdłuższe sita na rynku z zamontowanymi przegrodami oznaczają optymalną czystość ziarna.

Zbiornik na ziarno Streamer 210 z hydrauliczną regulacją opróżnienia.

Fendt IDEAL 8 opcjonalnie może być wyposażony w zbiornik ziarna o pojemności 17.100 l. Jednym decydującym ogniwem skutecznego łańcucha żniw jest najszybsza zdolność opróżniania która wynosi 210 l / s to najszybszy wydatek rozładunku na rynku. Rura wyładowcza podczas wyładunku ziarna może być sterowana tam i z powrotem za pomocą przełącznika obrotowego ScrollSwing na wielofunkcyjnym joysticku. Wraz z hydraulicznym dostosowaniem szybkości opróżniania przez Streamer Gates osiąga się idealny i delikatny proces wyładunku ziarna ze zbiornika.

Najlepsze osiągi również poza obszarem pól.

Wąska rama kombajnu tylko 1,40 m oferuje więcej miejsca na najszersze opcje kół transportowych i napędu gąsienicowego. Dlatego też Fendt IDEAL 8 spełnia aktualne przepisy ruchu drogowego o maksymalnych szerokościach zewnętrznych poniżej 3,30 m i 3,50 m. Również w przypadku napędu gąsienicowego przedniej osi Fendt IDEAL 8 osiąga szerokość zewnętrzna poniżej 3,30 m już przy użyciu 26-calowych gąsienic TrackRide jego powierzchnia kontaktu z podłożem wynosi 2,55 m² i zapewnia niski nacisk na glebę.

Przejrzysty kombajn – IDEALharvestTM wizualizuje przepływ plonu w czasie rzeczywistym

System IDEALharvest ™ został opracowany specjalnie dla wysokowydajnego kombajnu Fendt IDEAL. Kombajn z czujnikami masy akustycznej (MADS), przedstawia wyświetlając stan obciążenia zespołu omłotowego i czyszczenia w czasie rzeczywistym. Czujniki są montowane wzdłuż rotorów i skrzyni sitowej i rozpoznają przepływ materiału wewnątrz maszyny, jak również powstałe straty.

Zastosowanie czujników MADS, połączonych z kamerą jakości ziarna, umożliwia wyświetlanie strat ziarna, udział uszkodzonych ziaren i czystości ziarna. Operator widzi na iPadzie, proces przedstawiony graficznie w czasie rzeczywistym, czy materiału jest więcej w przedniej lub tylnej części, czy po prawej lub po lewej stronie.

Za pomocą aplikacji SmartConnect może wybrać strategię danych dla danego zbioru plonu między dopuszczalnymi uszkodzeniami, stratami ziarna i czystością przedstawioną graficznie ilustrowanym trójkącie na iPadzie. Ponadto, operator ustala proporcję pomiędzy przepustowością maszyny a jakością plonu. Maszyna automatycznie dostosowuje się do tych wymagań i reaguje w czasie rzeczywistym na zmieniające się warunki zbioru. Na przykład system IDEALharvest ™ może automatycznie dostosować prędkość obrotową rotorów przy natrafionych uszkodzeniach ziarna.

3. Zgrabiarka 8055 PRO

Zgrabiarka Former 8055 PRO, szer. robocza 7,20 – 8,00m – Innowacyjna technologia dla czystszych pasz.

Dwuwirnikowa zgrabiarka Fendt Former z centralnym odkładaniem pokosu gotowa jest sprostać każdemu wyzwaniu. Narzędzia Profi, do jakich zalicza się Former 8055 PRO są bezkonkurencyjne, jeżeli chodzi o długą żywotność i jakość pracy.

Odpowiedni napęd

Układ napędowy zgrabiarki Fendt Former posiada niewymagające konserwacji wolne koło i sprzęgło ślizgowe dla każdego wirnika. Zalety tego rozwiązania są oczywiste już na pierwszy rzut oka: gdy WOM jest rozłączony, wirniki nie zatrzymują się gwałtownie, lecz stopniowo i łagodnie przestają się obracać. Ramiona wirnika można przygotować do transportu niezwłocznie po rozłączeniu WOM w celu zapewnienia niezawodnej ochrony układu napędowego. Ale to nie wszystko – prosty układ napędowy zapewnia długą żywotność.

Idealne na uwrociach

Centralny ekran pokosowy pomaga uzyskać idealny kształt pokosu. Aby uniknąć niepotrzebnego ciągnięcia wysokich pokosów lub pokosów na uwrociach, ekran pokosowy jest automatycznie składany niezwłocznie po przemieszczeniu ramion wirnika do pozycji skrętu na uwrociach. Jest on oczywiście składany automatycznie również przy przechodzeniu do pozycji transportowej. Rozdzielacz przepływu, montowany standardowo w niektórych modelach, zapewnia idealną synchronizację podczas podnoszenia wirników.

4. Pierwsza PRASOOWIJARKA Fendt Rotana 130 F Combi

Pierwsza prasoowijarka w rodzinie maszyn Fendt: Fendt Rotana 130 F Combi:

zestawy prasującoowijające zapewniające wysokiej jakości zielonki.

Duża zdolność zagęszczania, precyzyjne cięcie i niezawodne owijanie wspólnie zapewniają doskonałą zielonkę, a tym samym przyczyniają się do lepszego zdrowia zwierząt. Fendt Rotana 130 F Combi dysponuje wszystkimi pozwalającymi to zapewnić cechami, takimi jak szybkie wyładowywanie i owijanie oraz przystępna obsługa.

Podbieracz o maksymalnej wydajności

Maksymalną wydajność można uzyskać wyłącznie z idealnym podbieraczem. W przypadku pras zwijających Fendt doskonałe rezultaty zapewnia wydajny podbieracz bezkrzywkowy o szerokości 2,25 m. Zastosowanie specjalnej geometrii segmentów oraz idealnego kąta ustawienia wydłużonych palców pozwoliło na wyeliminowanie trudności związanych z kontrolowaniem toru krzywek. Podbieracz zawiera dzięki temu również mniej części obracających się i podlegających zużyciu, a tym samym pracuje bardziej płynnie i jest łatwy w serwisowaniu.

Doskonałe rotory do prac z dużą wydajnością

Prasy zwijające Fendt są wyposażone w różne rotory, które pozwalają na dobranie układu do danego zastosowania. Rotor pracuje z prędkością 134 obr./min. Palce przenoszące rozmieszczone w kształcie litery V zapewniają równomierne wypełnienie komory prasowania. Zależnie od klasy wydajności prasy są wyposażone w podłogę nieruchomą lub podłogę Hydroflex.

Stalowe walce zaprojektowane pod kątem wytwarzania idealnych bel. Osiemnaście stalowych walców PowerGrip zapewnia maksymalne zagęszczenie, wyjątkową wydajność i obracanie bel niezależnie od warunków pracy. Dziesięć żeber wzdłużnych jest wytłoczonych na rurze o grubości 3,2 mm w wyniku specjalnego procesu produkcji. Wszystkie walce mają konstrukcję bezszwową, w związku z czym struktura materiału zapewnia im niezrównaną, bezkonkurencyjną trwałość. Unikalna konstrukcja PowerGrip to opatentowana cecha pras zwijających Fendt, która umożliwia im pracę niemal w każdych warunkach i przy dowolnym rodzaju materiału.

VarioNet

Prasy zwijające Fendt oferują wszystko, czego potrzebujesz pod względem wiązania siatką. VarioNet to system wiązania siatką, który jest całkowicie kompatybilny ze wszystkimi standardowymi szerokościami siatek. Posiada on hamulec siatki, który można regulować za pomocą sprężyn naciągowych. Dzięki inteligentnej konstrukcji układu prowadzenia siatki jest ona automatycznie rozciągana, a co za tym idzie bele są doskonale uformowane także po bokach, a ponadto dobrze chronione. Ułatwia to również przechowywanie.

Owijanie w sekundach

Fendt Rotana 130 F Combi zaczyna proces owijania dopiero, gdy bele będą zabezpieczone na podstawie owijającej. Dwa walce i trzy bezkońcowe pasy umożliwiają bezpieczne obracanie bel na podstawie owijającej. Cztery rolki plastikowe po bokach również utrzymują bele we właściwym położeniu. Aby zapewnić odpowiednie owijanie dowolnego materiału, można dość łatwo zmienić wstępne naprężenie folii plastikowej poprzez zmianę przełożenia. Można wybierać spośród trzech wariantów naprężenia folii plastikowej: 55%, 70%lub 90%. Dzięki inteligentnemu systemowi owijania i rolką z czujnikiem bele są owijane optymalną liczbą warstw folii plastikowej, a każda warstwa ma równą zakładkę.

Informacja prasowa Fendt