FAO: Rekordowa produkcja pszenicy na świcie

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Żywności i Rolnictwa (FAO) w zaktualizowanym, najnowszym raporcie oszacowała produkcję pszenicy w 2022 r. na rekordowe 794 mln ton, co jest efektem korekty w górę dla zbiorów w Australii i Rosji. Natomiast ogólna produkcja zbóż w 2022 r. została ustalona na poziomie 2,76 mln ton, co oznacza spadek o 1,7 proc. względem produkcji z 2021 r.

W przypadku zbóż gruboziarnistych światowa produkcja jest ustalona przez FAO na poziomie 1,45 mld ton w 2022 r., co oznacza umiarkowany spadek w porównaniu z poprzednią prognozą z grudnia i obecnie o 3,3 proc poniżej poziomu z 2021 r. Ostatnie cięcie odzwierciedla niższe szacunki dotyczące produkcji kukurydzy w Unii Europejskiej . Także prognoza światowej produkcji ryżu została zrewidowana w dół i przewiduje się, że globalna produkcja ryżu spadnie o 2,6 proc. w stosunku do rekordowego poziomu w 2021 r.

Prognozy na 2023

Wybiegając w przyszłość do 2023 r., FAO wskazuje na prawdopodobną ekspansję obszarów upraw pszenicy ozimej na półkuli północnej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, co jest napędzane głównie przez podwyższone ceny pszenicy. Jednak wysokie koszty nawozów mogą wpływać na obniżoną wielkość nawożenia , co ma niekorzystny wpływ na plony.

W Rosji (największy światowy eksporter) niskie ceny krajowe mogą spowodować niewielkie ograniczenie zasiewów pszenicy. Raport FAO przewiduje także zmniejszenie zasiewów pszenicy ozimej w Ukrainie o 40 proc, co jest wynikiem trwającej tam wojny. Prognozuje się rekordowe siewy w Indiach, stymulowane wysokimi cenami; także relatywnie wysokie zasiewy przewiduje się w Pakistanie, gdzie zastoje po powodzi w 2022 r. są mniejszymi przeszkodami niż początkowo przewidywano.

FAO zauważyło, że w krajach półkuli południowej większość upraw gruboziarnistych w 2023 r. została zasiana. Brazylia może odnotować rekordowe siewy kukurydzy, podczas gdy w Argentynie mogą być niższe z powodu niskiego poziomu wilgotności gleby. Stwierdzono, że warunki pogodowe dobrze wróżą perspektywom plonów kukurydzy w Afryce Południowej.

Zużycie i zapasy

Przewiduje się, że światowe wykorzystanie zbóż w roku gospodarczym 2022-23 spadnie o 0,7 proc. w stosunku do ubiegłego roku, do 2,77 miliarda ton, przy czym całkowite wykorzystanie kukurydzy spadnie, ale wzrośnie zużycie pszenicy, natomiast wykorzystanie ryżu zmieni się nieznacznie rok do roku.

Prognoza światowych zapasów zboża jest ustalona na poziomie 844 mln ton na koniec roku gospodarczego i obniża światowy stosunek zapasów do zużycia na lata 2022-23 do 29,5 proc.

W swoim ostatnim dokumencie FAO przewiduje, że międzynarodowy handel zbożem w latach 2022-23 spadnie względem rekordowego poziomu z roku wcześniejszego o 1,7 proc. do 474 mln ton.