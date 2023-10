Eksport ukraińskiej pszenicy wzrósł rok do roku

Jak informuje Agro Times, od początku sezonu do 2 października Ukrainie udało się wyeksportować 6 mln 676 tys. ton zbóż i oleistych, co oznacza spadek o 2 mln 321 tys. ton mniej rok do roku.

Pomimo tego eksport ukraińskiej pszenicy wzrósł we wspomnianym okresie o 211 tys. ton r/r wynosząc tym samym 3 mln 342 tys. ton. Udało się także wyeksportować 622 tys. ton jęczmienia.

Mocno spadł wolumen eksportu kukurydzy, który wyniósł 2 mln 689 tys. ton, czyli prawie o dwa razy mniej niż do 2. października zeszłego roku, kiedy to wywieziono 5 mln 18 tys. ton tego zboża.

Jak podaje Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy, Ukraińcy wyeksportowali także 36,5 tys. ton mąki, czyli o 1,5 razy więcej r/r.