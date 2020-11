Duda o “piątce Kaczyńskiego”: Zrobię wszystko, żeby nie dopuścić tej ustawy w życie

– Polska wieś dopiero co zaczęła wychodzić z ubóstwa, gdzie te gospodarstwa zaczynają wyglądać, coraz więcej rolników gospodaruje na europejskim poziomie. Dziś zadajemy im cios? Tym gospodarstwom średniej wielkości, gdzie hodowane jest bydło mięsne? Zaraz, bez żadnego przygotowania? To tak nie może funkcjonować – powiedział cytowany przez portal niezależna.pl.

Prezydent stwierdził też, że jest za zlikwidowaniem hodowli zwierząt futerkowych, jednak muszą iść za tym godziwe odszkodowania.

Cieszy fakt, że prezydent Duda nie zgadza się z większością założeń ustawy (prace nad nią ciągle trwają i według informacji które posiadamy, mają się w niej znaleźć m.in. zapisy o zakazie hodowli zwierząt futerkowych oraz zakazie uboju rytualnego bydła), martwi jednak to, że przy obecnej woli politycznej, parlament może przegłosować nową “piątkę Kaczyńskiego” pomimo ewentualnego weta prezydenta; potrzebuje do tego 3/5 głosów, jednak patrząc na głosowanie nad pierwszą wersją ustawy, ta liczba przy poparciu zdecydowanej większości posłów KO i Lewicy jest do osiągnięcia.