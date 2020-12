Dotacje na płyty obornikowe, zbiorniki na gnojowice i wozy asenizacyjne. Nabór wkrótce

– Sięgnij po dofinansowanie zanim i tak będziesz musiał spełnić wymogi dotyczące przechowywania nawozów naturalnych. Już od 29 grudnia możesz złożyć wniosek o nawet 100 tys. zł dotacji i zrealizować inwestycje typu płyta obornikowa, zbiornik na gnojowicę czy wóz asenizacyjny – zachęca rolników Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nabór wniosków na inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych prowadzony będzie przez oddziały regionalne ARiMR od 29 grudnia do 26 lutego 2021 roku.

Możliwość uzyskania takiego wsparcia szczególnie ważna jest gospodarstw prowadzących chów i hodowle zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, ponieważ muszą dostosować powierzchnię lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do końca 2021 r., a te z mniejszą obsadą – do końca 2024 roku.

Dotacja może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek – w przypadku młodych rolników).

Jak się dowiedzieliśmy, dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, w wysokości do:

1) 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”;

2) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”.

– Wsparcie przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo – informuje ARiMR.

O pomoc może ubiegać się rolnik, który jest posiadaczem, prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, zwanych dalej „zwierzętami gospodarskimi”, z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

– Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będzie brana m.in. liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, udział kosztów kwalifikowalnych inwestycji objętych operacją, polegających na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w Programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, oraz to czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, nie wystąpił o pomoc w ramach typu operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.