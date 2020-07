Dotacje dla  rolników; niebawem rusza szkolenie online

Od 7 do 10 lipca o godz. 12:00 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na spotkanie online pt. „Krajowy webinar – Dotacje dla rolnictwa”. Szkolenie skierowane jest do rolników i innych zainteresowanych programami pomocowymi, które realizuje i obsługuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– Tematy, które zostaną poruszone podczas webinarium to przede wszystkim projekty inwestycyjne i premiowe: Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D, NAWADNIANIE), Restrukturyzacja małych gospodarstw, Premie dla młodych rolników, Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – informują organizatorzy.

Szkolenie będzie transmitowane na żywo wraz z możliwością prowadzenia czatu oraz udzielania odpowiedzi na zdawane pytania przez ekspertów ARiMR i Wody Polskie. Projekt realizowany jest we współpracy ARiMR i Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Link aktywacyjny do szkolenia: https://zoom.us/meeting/register/tJ0pduGtqTMvH9Jfq1BNIB_26qaGeOgb34bZ



Po naciśnięciu linku do szkolenia, bądź skopiowaniu go do dowolnej przeglądarki uczestnik zostanie przekierowany do szkolenia w aplikacji ZOOM, które będzie aktywne dopiero w dniu szkolenia. Jak podaje CDR w webinarze mogą wziąć udział osoby, które już posiadają konto w aplikacji ZOOM i osoby, które nie posiadają konta i nie chcą go utworzyć.

Spotkania online, z uwagi na zakres terytorialny, możliwości techniczne oraz liczbę uczestników zostały podzielone i zaplanowane w kilku etapach, dedykowane dla poszczególnych oddziałów regionalnych:

1 – etap (07.07.2020)

– dolnośląski

– opolski

– śląski

– małopolski

– podkarpacki

2 – etap (08.07.2020)

– lubelski

– świętokrzyski

– łódzki

– wielkopolski

3 – etap (09.07.2020)

– mazowiecki

– kujawsko-pomorski

– warmińsko-mazurski

– podlaski

4 – etap (10.07.2020)