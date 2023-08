Dopłaty do silosów. ARiMR reaguje, szkoda tylko, że nie o to chodzi 

Jest nam niezmiernie miło, że nasze artykuły są czytane w niewątpliwie ważnej i szacownej, największej w Europie agencji płatniczej zajmującej się środkami unijnymi, jaką jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zaledwie wczoraj opublikowaliśmy artykuł, w którym poruszaliśmy sprawę rolników, którzy nie otrzymali z Agencji (a raczej systemu Agencji) informacji O ODRZUCENIU ich wniosków w terminie pozwalającym im na wniesienie poprawek, a już dziś otrzymaliśmy z ARiMR pismo w tej sprawie o treści jak poniżej:

“Szanowny Panie Redaktorze,

w związku z artykułem Rolnicy pozbawieni dopłat do silosów. To kolejny błąd aplikacji czy wina pracowników ARiMR uprzejmie informujemy, że od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. trwał nabór dotyczący „Wsparcia dla rolników na zakup i montaż silosów wraz z wyposażeniem” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zarejestrowano 12 973 wnioski, które są obecnie weryfikowane (zgodnie z kolejnością wpływu). Rolnicy, których wnioski pozytywnie przejdą ten proces i obejmie je limit, będą na bieżąco informowani drogą esemesową i e-mailową o konieczności złożenia za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR uzupełnień, wyjaśnień lub możliwości zawarcia umowy”.

Treść tego pisma nieco nas dziwi, ponieważ, naszym skromnym zdaniem, my pisaliśmy o czym innym, a Agencja pisze o czym innym. Ponieważ jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że język urzędniczy jest nieco innym językiem niż używany przez nie-urzędników, prosimy naszych czytelników, aby przeczytali oba teksty (pismo Agencji i nasz artykuł) i dali znać w komentarzach, kto tu czego nie zrozumiał.