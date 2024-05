Nowy John Deere 5M może mieć aż 135 KM i nowe przekładnie (video)

Zwrotność, komfort, dobra widoczność, nowa oferta przekładni a także telematyka i system prowadzenia równoległego – to cechy nowych ciągników z serii 5M firmy John Deere. Ponadto seria zyskała nowego flagowca o mocy aż 135 KM.

Nowe ciągniki z serii 5M reklamowane są jako idealne do prac mieszanych. Ze względu na to, że jest to ciągniki są bardzo zwrotne i mają bardzo dobrą widocznością, doskonale mają się sprawdzać w pracach wewnątrz gospodarstwa. Dzięki mniejszym gabarytom, nowe modele oferują lepsze pole widzenia niż 6-emka. Ponadto ich promień skrętu jest o 30-40 cm mniejszy.

Nowa oferta przekładni

To, na co warto zwrócić uwagę i co uległo dużej zmianie w stosunku do poprzedniej “5”, to oferta przekładni. Podczas gdy wcześniej mówiliśmy o skrzyni Power Reverser z jednym biegiem przełączanym pod obciążeniem, to w nowych ciągnikach mamy już opcjonalnie (poza największym standardowo wyposażanym w Power Quad) dostępne przekładnie Power Quad, czyli 4 biegi przełączone pod obciążeniem lub Powr8, czyli 8 biegów przełączonych pod obciążeniem na jednym zakresie, przy czym przekładnia Power 8 daje nam prędkość maksymalną przy zmniejszonych obrotach silnika.

Ponadto Zarówno Power Quad jak i Powr8 są wyposażone w tak zwany Speed Matching, czyli podczas zmiany zakresu na wyższy lub zakresu na niższy, ciągnik automatycznie dopasuje nam bieg tak, żeby zmiana tego zakresu była możliwie jak najbardziej płynna. Warto też wspomnieć, że do zmiany zakresów nie potrzebujemy pedału sprzęgła; wystarczy do tego wciśnięcie przycisku na gałce zmiany biegów.

Najmocniejszy model jeszcze mocniejszy

A przydatność w pracach polowych? To głównie zasługa nowej oferty modelowej i mocy, która wcześniej nie była dostępna, obecnie bowiem seria 5M to ciągniki o mocach od 75 do 135 KM wobec maksymalnie 115 KM dotychczas.

Jeśli chodzi o kolejne zmiany dla serii 5M na 2024 rok, to nie sposób nie wspomnieć o nowym, przeprojektowanym dachu, możliwości wyposażenia ciągników w dach panoramiczny czy możliwy pakiet roboczego oświetlenia w technologii LED. Nie sposób zapomnieć o systemie prowadzenia równoległego AutoTrack czy standardowej telematyce JDLink.

W nowych ciągnikach 5M dostępny jest także Expert Alert, czyli system przewidywania usterek; już dla serii 5M też powstały alerty na podstawie historii, znanej z ciągników z serii 5M i ciągniki z serii 5M również mogą nas ostrzec przed awarią.

5M a 6M

Seria 5M z ciągnikami od 75 do 135 koni bardzo mocno zazębia się z serią 6M, więc warto wiedzieć, gdzie te ciągniki są pozycjonowane. Jeśli chodzi o rozstaw osi, to tak naprawdę tutaj różnic dużych nie ma. To jest to zaledwie 5 centymetrów, natomiast już duże różnice są jeśli chodzi o minimalną wysokość. Jest to niecałe 2,6 metra wobec 2,77 m.

Maksymalny udźwig podnośnika dla serii 5M to dla wersji z Power Quad prawie 5 ton (dotychczas ok. 4), czyli prawie tyle samo, co seria 6M. Ładowność dla serii 6M to ok. 4,7 tony, a dla 5M niecałe 4 tony.

Największa różnica na pewno będzie w oferowanej masie ciągników (ok. 5,7 tony dla 6M i ok. 4,4 t dla 5M). Ponadto seria 6M oferowana jest z przekładnią bezstopniową, niedostępną dla 5M.

Jeżeli więc chcemy mieć więcej masy, więcej opcji i więcej komfortu, ale co na tym idzie, również wyższą cenę, to możemy wybrać serię 6M, jeżeli zaś szukamy ciągnika do prac na podwórku czy prac zielonkowych, nowy John Deere 5M może okazać się doskonałym wyborem.