Rolnicy pozbawieni dopłat do silosów. To kolejny błąd aplikacji czy wina pracowników ARiMR? 

Część rolników, którzy składali wnioski o dotację do ARIMR na zakup i montaż silosów, nie otrzymała powiadomienia sms lub mailowego o odrzuceniu ich wniosków, w efekcie rolnicy stracili szansę na złożenie poprawek do wniosków i otrzymanie dotacji.

Od 5 czerwca do 5 lipca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowała wnioski o dopłaty do budowy lub wyposażenia silosów zbożowych. Można je było składać wyłącznie przez przez Platformę Usług Elektronicznych, czyli wielokrotnie krytykowaną za błędy aplikację eWniosekPlus. Czy również i tym razem aplikacja nie zadziałała – a raczej zadziałała na szkodę rolników?

Wnioski o dopłaty mogą zawierać błędy – mylić się jest rzeczą ludzką, a w zderzeniu z unijnymi (i może jeszcze bardziej skomplikowanymi krajowymi) przepisami prawnymi nie pomylić się jest sztuką. Dlatego w aplikację eWniosekPlus jest wbudowana opcja powiadamiania o błędach i skutkującym nimi odrzuceniem wniosku, aby uprzedzony o tym rolnik mógł wnieść poprawki.

Okazuje się jednak, że niektórzy rolnicy po złożeniu wniosków nie zostali zawiadomieni o ich odrzuceniu ani smsem ani mailem – o czym poinformowała naszą redakcję agencja Agraves.

– Rolnicy, których wnioski zostały odrzucone lub musieli złożyć do nich poprawki, powinni otrzymać powiadomienie przez sms lub maila, że na ich koncie na platformie eWniosekPlus pojawiła się nowa wiadomość dotycząca wniosku – mówi Marcin Szymański, ekspert w dziale dotacji Agraves. – Tymczasem od kilku rolników otrzymaliśmy sygnały, że nie trafiły do nich żadne wiadomości sms ani mailowe, które informowałyby o zmianie statusu ich wniosku. Co za tym idzie, wygasł im termin, w którym mogliby nanieść poprawki do wniosków. W konsekwencji ich wnioski zostały odrzucone.

Jak wiadomo, w przeszłości rolnicy niejednokrotnie zgłaszali problemy z systemem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czy tym razem również zawinił system, czy ludzie? Zwróciliśmy się z tym pytaniem do Agencji, o odpowiedzi poinformujemy.