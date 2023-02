Dopłaty do 250 złotych za tonę zboża dla rolników poszkodowanych importem z Ukrainy

O godz. 15 podczas konferencji prasowej minister rolnictwa Henryk Kowalczyk przedstawił propozycję pomocy rolnikom, którzy ucierpieli finansowo na skutek importu ziarna z Ukrainy.

Według propozycji rolnicy z województw graniczących z Ukrainą będą mogli otrzymać po 250 zł/t ziarna pszenicy. W woj. małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim ma to być 200 zł/t, zaś w pozostałych 150 zł/t.

– Te różnice wynikają stąd, że ceny oferowane dla rolników są zróżnicowane jeśli chodzi o region polski. Oczywiście wpływ na to ma również podległość do portu – tłumaczył minister.

Do otrzymania pomocy będzie uprawniała faktura za sprzedane zboże z datą od 15 grudnia 2022 roku. Program ma funkcjonować do 31 maja, jednak minister nie wykluczył jego przedłużenia lub skrócenia, w zależności od sytuacji na rynku zbóż.

Pomoc będzie limitowana na podstawie deklaracji zasiewów w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a pomoc będzie wypłacana do maksymalnie 60 proc. średniego plonu danej uprawy (wychodząc z założenia, że część zbóż została już sprzedana). – W tych 2 województwach przygranicznych – lubelskim i podkarpackim to będzie maksymalna kwota pomocy 825 zł do hektara jeśli chodzi o pszenicę i 1050 zł do hektara jeśli chodzi o kukurydzę, w województwach świętokrzyskim, małopolskim, mazowieckim i podlaskim będą to kwoty 660 zł do hektara pszenicy i 840 do hektara jeśli chodzi o kukurydzę. W pozostałej części kraju to 495 zł do hektara powierzchni upraw pszenicy i 630 zł do hektara powierzchni upraw – dodał minister.

Maksymalna kwota pomocy będzie wynosiła 50 tys. zł. Zgodę na pomoc musi jeszcze wyrazić Komisja Europejska. Wicepremier Kowalczyk spotkał się już z rolnikami ze stowarzyszenia Oszukana Wieś, którzy byli usatysfakcjonowani rozwiązaniami. Polska nadal ma zabiegać o uruchomienie unijnej rezerwy kryzysowej. Minister zapowiedział też wnikliwe kontrole ukraińskich produktów rolno-spożywczych na przejściach granicznych.