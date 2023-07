Dopłaty dla hodowców świń: odmowy w poprzednim naborze i nowy nabór wniosków

Hodowcy trzody chlewnej w małych gospodarstwach rolnych informują, że ich wnioski o dopłaty do hodowli świń zostały niesłusznie odrzucone przy poprzednim naborze. Obecnie trwa nowy nabór wniosków o dopłaty do hodowli świń, który potrwa do 31 sierpnia br.

Odmowy uwzględnienia wniosków o dopłaty do hodowli świń dotyczyły rolników posiadających gospodarstwa rolne do 10 ha. Wiele gospodarstw rolnych otrzymało decyzje odmowne w sprawie przyznania wsparcia, co było spowodowane brakiem spełnienia wymogów zazielenienia w przypadku, gdy ich grunty orne stanowią mniej niż 10 ha.

W tej sprawie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi Roberta Telusa interweniowała Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR), która podkreśliła, że tacy rolnicy wypełniając wnioski o płatności bezpośrednie są zwolnieni z obowiązku dywersyfikacji upraw oraz obszarów proekologicznych (EFA). W związku z tym w ocenie KRIR odmowy przyznania wsparcia należy uznać za bezzasadne w przypadku małych gospodarstw. Zdaniem KRIR przy analizie wniosków należy wziąć pod uwagę specyfikę małych gospodarstw i ich ograniczoną możliwość spełnienia wymagań zazielenienia.

Ruszył nowy nabór dopłat dla hodowców świń

Obecnie rozpoczął się nowy nabór wniosków o dopłaty do hodowli świń. Szczegółowe kwestie z tym związane reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 13 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 1126), które weszło w życie.

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca dopłatę producentowi świń:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3) któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;

4) który w dniu 15 marca 2023 r. prowadził gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym były utrzymywane świnie;

5) który do dnia 31 sierpnia 2023 r. zgłosił do komputerowej bazy danych prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727 oraz z 2023 r. poz. 412) oznakowanie świń urodzonych od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 15 sierpnia 2023 r. w gospodarstwie.

Pomoc przyznaje w drodze decyzji kierownik biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń ubiegającego się o tę pomoc, na wniosek producenta świń złożony na formularzu udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej.

Wniosek o dopłatę należy złożyć do 31 sierpnia 2023 r. Musi on zawierać między innymi oświadczenie producenta świń, który ubiega się o dopłatę, że zagraża mu utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy.

Wysokość pomocy wynosi 100 zł na sztukę, jednak nie więcej niż 500 000 zł dla producenta świń.