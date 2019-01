Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi w systemie ciągłym, uruchomiony pod koniec 2017 r., nabór wniosków o przyznanie nieoprocentowanej pożyczki na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń z terenów objętych ASF.

Zainteresowane podmioty mogą nadal składać wnioski o pożyczkę w Biurach Powiatowych ARiMR, gdzie będą one sukcesywnie rozpatrywane.

– Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na ww. obszarach. Do kwoty zobowiązań cywilnoprawnych nie wlicza się odsetek. Ponadto przeznaczenie pożyczki nie obejmuje zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz budżetu środków europejskich. Maksymalna kwota pożyczek wynosi od 50.000 zł do 1.000.000 zł na siedzibę stada – zależnie od liczby świń utrzymywanych średniorocznie w 2016 r. w danym stadzie świń. Pożyczkę można zaciągnąć na okres do 10 lat. Agencja nie pobiera żadnych opłat z tytułu udzielenia pożyczki – mówi Lech Urban, ekspert z Departamentu Wsparcia Krajowego ARiMR.

Wniosek o pożyczkę należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Źródło: ARiMR