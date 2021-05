Czy fundusze pozyskane w ramach Krajowego Planu Odbudowy pomogą w rozwoju polskiego rolnictwa?

Krajowy Plan Odbudowy i jego przyjęcie przez Sejm RP podzieliło polityków. Pieniądze na odbudowę „gospodarki pocovidowej” są potrzebne i chyba tutaj nikt nie ma wątpliwości. Środki przeznaczone na rolnictwo zdaniem niektórych działaczy organizacji rolniczych są zbyt małe wobec ogromu potrzeb. Sprawdziliśmy zatem, ile pieniędzy rząd zamierza w ramach Krajowego Planu Odbudowy przeznaczyć na rozwój i modernizację polskiego rolnictwa.

Na działania związane z rolnictwem i obszarami wiejskimi w ramach KPO przeznaczonych zostanie ponad 2,3 mld euro. Jak podkreśla premier Mateusz Mazowiecki, to kwota prawie trzy razy większa niż początkowo zaproponowane 900 mln euro. Fundusze na rolnictwo zostały zwiększone po konsultacjach społecznych i licznych rozmowach z przedstawicielami różnych organizacji i środowisk.

Działania poprawiające warunki życia na obszarach wiejskich oraz wzmocnienie sektora rolno-spożywczego będą skierowane miedzy innymi na cyfryzację produkcji rolnej i tworzenie e-usług w rolnictwie, rozwój krótkich łańcuchów dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym oraz budowę systemów oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę na terenach poza aglomeracjami i poprawę bezpieczeństwa żywności.

– Ponadto wiele projektów realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy obejmie również obszary wiejskie. Będą to np. inwestycje w szybki Internet, wsparcie cyfryzacji w szkołach, wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja domów jednorodzinnych. To także zwiększenie dostępu do systemu zdrowia, opieki dla dzieci do lat 3, autobusy na terenach ze słabą dostępnością oraz wsparcie firm zaangażowanych w „zielone” projekty – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

W KPO przewiduje się realizację inwestycji związanych ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym. Inwestycje obejmować będą m.in.: tworzenie i rozwój sieci centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych na poziomie regionów lub na poziomie lokalnym, a także rozwój rolno-spożywczych rynków hurtowych.

Wsparcie zostanie skierowane również na inwestycje mające na celu wzrost bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów, w tym m.in. inwestycji poprawiających bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo żywnościowe. W zakresie budowy potencjału w sektorze żywnościowym utworzonych zostanie 6 laboratoriów technologicznej infrastruktury badawczej w instytutach nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak zaznacza premier Morawiecki, celem działań rządu jest wyrównanie szans dla polskiego rolnictwa, np. poprzez dopłaty, które powinny być na poziomie średniej unijnej. Ma też nadzieję, że głos polskich rolników będzie dobrze usłyszany w Brukseli.

– Środki muszą być dobrze zainwestowane w polską ziemię, technologie, czyste środowisko i szybki internet na wsi – podsumowuje Morawiecki.

Zdaniem ministra rolnictwa Grzegorza Pudy fundusze z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności stanowią olbrzymią szansę na przyspieszenie rozwoju i wzmocnienie odporności polskiej wsi oraz sektora rolno-spożywczego.

Pamiętajmy też, że zobowiązania zaciągnięte w ramach Krajowego Funduszu Odbudowy trzeba będzie kiedyś spłacić. Dlatego od ich rozsądnego zainwestowania należeć będzie dalszy rozwój gospodarki naszego kraju w bardzo dużej mierze opartej na rolnictwie.