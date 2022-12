Inwestycje i wsparcie z PROW 2023-2027. Jak można będzie pozyskać fundusze? [video]

W czwartek 15 grudnia w ramach projektu INFOCAP odbyło się webinarium pt. Inwestycje i wsparcie z PROW 2023-2027 – co wiemy dzisiaj? Podczas wydarzenia na temat programów w ramach których będzie można pozyskać środki m.in. na rozwój gospodarstw mówili Karolina Szałas i Grzegorz Przysucha z firmy doradczej ProInvest.

Aby ułatwić nawigację poniżej znajduje się spis treści:

00:13:30: Premie dla młodych rolników, 00:31:00: Inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność (dawniej Modernizacja gospodarstw), 00:47:00: LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), 00:54:30: Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej, 01:01:00: Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (dotacja) – w gospodarstwie, 01:09:00: Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (dotacja) – poza gospodarstwem (przetwórstwo MŚP), 01:12:00: Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu, 01:15:30: Rozwój usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa, 01:19:30: Rozwój usług rolnictwa precyzyjnego na rzecz ochrony środowiska i klimatu, 01:22:00: Rozwój małych gospodarstw, 01:32:00: Harmonogram naborów w 2022 roku, 01:38:30: Modernizacja gospodarstw, zielona energia w gospodarstwie, dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych, nawadnianie, 01:44:30: Krajowy Plan Odbudowy.

W jaki sposób będzie można pozyskać fundusze z PROW 2023-2027? Jak należy prowadzić gospodarstwo, tak aby móc starać się o środki finansowe z PROW 2023-2027?

– Celem spotkania będzie przekazanie państwu informacji o możliwościach finansowych w ramach wsparcia z nowego PROW-u 2023-2027. O tym, co wiemy dzisiaj, jakie będą mogli uzyskać rolnicy wsparcie; osoby fizyczne, przedsiębiorcy, mieszkańcy wsi, mieszkańcy małych miast. Postaramy się omówić, z jakiego rodzaju wsparcia będą mogli państwo skorzystać, aby rozwinąć swoje gospodarstwa czy też przedsiębiorstwa, działalności rolnicze i pozarolnicze. Spróbujemy przedstawić, co w bliskiej perspektywie, czyli następnego roku, w kwartale jak się spodziewamy III-IV roku 2023 co może zostać uruchomione, które działania, z których będą mogli państwo skorzystać, na co zwrócić uwagę, jak przygotować się do złożenia wniosku, biznesplanu, wraz z dokumentami towarzyszącymi, aby móc wnioskować o wybraną dotację – mówiła na wstępie Karolina Szałas.