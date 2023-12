Do 20 tys. zł dofinansowania dla rolników na wymianę dachów. Start naboru już jutro

Jutro rusza drugi nabór wniosków na wymianę dachów z pokryć azbestowych. W ramach dofinansowania można otrzymać 40 zł/m kw. dachu do maksymalnie 500 m kw. pokrycia, a więc daje to maksymalnie 20 tys. zł. Co więcej, zasady naboru zostały uproszczone w porównaniu do pierwszego naboru.

Tym razem z dofinansowania będą mogli skorzystać także ci, których budynki gospodarcze służące do produkcji rolniczej położone są na terenach gmin miejskich. Ponadto czas na składanie wyjaśnień i uzupełnienie wniosku wydłużono z 7 do 14 dni a zawiadomienia o nich mają być teraz bardziej jasne i precyzyjne. Zmniejszono również liczbę wymaganych załączników.

Nabór zorganizowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wnioski będzie można składać do 12 stycznia 2024 roku za pomocą formularza elektronicznego na Platformie Usług Elektronicznych (https://epue.arimr.gov.pl/).

Źródło: ARiMR