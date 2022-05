Czy będzie zwiększenie zwrotu akcyzy za paliwo? Ministerstwo odpowiada

W odpowiedzi na marcowe pismo Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego odnośnie zwiększenia zwrotu akcyzy na paliwo rolnicze, Ministerstwo rolnictwa przysłało przed kilkoma dniami odpowiedź.

We wniosku podpisanym przez Jacka Zarzeckiego, Prezesa PZHiPBM, proponowano podwyższenie kwoty zwrotu akcyzy za paliwo wykorzystywane do produkcji rolnej do 2,5 zł za litr przy jednoczesnym utrzymaniu wcześniej założonych limitów dla gruntów i sztuk bydła. Związek utrzymywał, że w opinii polskich rolników i hodowców zwrot akcyzy w wysokości 1 zł do litra paliwa rolniczego w pewnym stopniu niweluje negatywny wpływ obecnie obserwowanego wzrostu kosztów produkcji rolnej, jednak nie przyczyni się w dostatecznym stopniu do uniknięcia zapaści finansowej wielu gospodarstw rodzinnych, które jak wiemy stanowią trzon polskiego rolnictwa.

Ministerstwo ogólnikowo odpowiedziało, że zwiększenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. uzależnione będzie od kwoty wydatków zaplanowanych na ten cel w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. Ponadto poinformowało, że w programie Polski Ład zostało zawarte działanie pod nazwą “Jeszcze większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze” – zwiększa ono limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Co do planów na rok kolejny, Ministerstwo zastrzegło, że koszty produkcji związane z paliwem rolniczym, ponoszone w polskich gospodarstwach rolnych będą nadal monitorowane i w razie konieczności będą dokonywane kolejne zwiększenia wsparcia finansowego do paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej.