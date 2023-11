Minister Telus żegna się z resortem rolnictwa

Dziś na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowane zostało “Podsumowanie działań ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa”. Nie jest to pożegnanie w krótkich, żołnierskich słowach.

Już na samym początku podsumowania jesteśmy uprzedzeni, że czas ministrowania Roberta Telusa był trudny, skomplikowany głównie wojną na Ukrainie. Jednak ministrowi udało się właściwie wszystko, czego się dotknął.

Przede wszystkim udało się mu ustabilizować rynek zbożowy, poprzez zawarcie sojuszu “pięciu krajów przyfrontowych” i zakazowi importu zbóż z Ukrainy oraz upłynnienie “ok. 4 mln ton nadwyżki zboża zalegającego w spichrzach rolników”. Cel ten został osiągnięty dzięki dopłatom – “rolnicy w ciągu 4 miesięcy pozbyli się swoich zapasów przed kolejnymi żniwami”.

Następnie, dzięki wierze ministra w swoje zdolności negocjacyjne (“minister wierzył, że uda mu się doprowadzić do pogodzenia interesów strony społecznej i rządowej” – MRiRW) dużym sukcesem zaowocowały spotkania z rolnikami w Szczecinie, gdzie zostało podpisane Porozumienie.

Kolejnym sukcesem ministra było przekazanie 15 miliardów pomocy dla rolnictwa – jak czytamy w “Podsumowaniu”, to “historyczna pomoc dla sektora rolniczego”. Te pieniądze zostały przeznaczone na przeróżne dopłaty: do sprzedanej pszenicy (3025 zł na hektar), jęczmienia, pszenżyta, żyta, owsa, mieszanki zbożowej, kukurydzy, rzepaku i rzepiku (od 700 zł/ha do 1750 zł/ha), do materiału siewnego, zwiększono dopłaty do paliwa rolniczego do wys. 2 zł do litra. Dodatkowo Polska, jako jedyne państwo UE, zastosowała dopłaty do nawozów, ok. 5 mld zł.

Dzięki zaangażowaniu Ministra uproszczono ekoschematy, wsparto producentów trzody chlewnej, kontynuowano program Locha+; uruchomiono Fundusz Ochrony Rolnictwa, kredyty płynnościowe i skupowe.

Zmienione zostały przepisy prawne, aby można było budować bez konieczności uzyskiwania pozwolenia naziemne silosy na materiały sypkie, budynki gospodarcze i wiaty. Wprowadzono ułatwienia w zakresie biogazowni rolniczych, podjęto interwencję na rynku malin, wsparto producentów kalafiorów i brokułów, sadowników i plantatorów truskawek.

Dodatki uzyskali sołtysi, a Koła Gospodyń Wiejskich dodatkowe pieniądze na działalność.

Podsumowując: w ciągu niespełna roku urzędowania Roberta Telusa z jego inicjatywy Rada Ministrów przyjęła 23 rozporządzenia, które zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw (kilka jeszcze czeka na publikację) a Sejm RP uchwalił 7 ustaw.

Na koniec zaproponowano bon frekwencyjny dla gmin, w których frekwencja w wyborach będzie wysoka.

I to może sprawiło, że minister Robert Telus żegna się z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

