Corteva Agriscience przedstawia zaawansowane rozwiązanie do ochrony przed szkodnikami dla polskich rolników

Corteva Agriscience przedstawia polskim producentom jabłek i gruszek nowy środek owadobójczy DelegateTM do ochrony upraw jabłoni i grusz przed szkodnikami gąsienicowatymi. Preparat zostanie wprowadzony do obrotu w związku z wydaniem zezwolenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowy produkt będzie dostępny dla polskich rolników w 2020 roku.

Delegate zawiera nową substancję czynną Spinetoram 25% S.C., która stanowi znaczący krok w walce ze szkodnikami dzięki technologii spinozyny. Spinetoram łączy w sobie działanie pestycydu i zwiększoną trwałość, jednocześnie zachowuje korzystny profil toksykologiczny, krótko utrzymując się w środowisku.

Delegate został zarejestrowany do ochrony sadów przed owocówką jabłkóweczką, zwójką liściową i szrotówkiem białaczkiem na jabłoni oraz miodówką na gruszy.

Jest to insektycyd z nowej klasy chemicznej i nie wykazuje odporności krzyżowej z innymi produktami na rynku. Dzięki temu jest idealny do programów zarządzania opornością i może być stosowany na zmianę z produktami z innych grup chemicznych. Jest kompatybilny z popularnymi środkami owadobójczymi, grzybobójczymi i nawozami dolistnymi. Delegate zapewnia szybki efekt poprzez podwójny sposób działania – żołądkowy i kontaktowy – co pozwala redukować lub zwiększać kontrolę nad niebezpiecznymi szkodnikami.

Nowy insektycyd zapewnia działanie o zwiększonej skuteczności na zwójkę już od fazy jaj do fazy L5. Bardzo dobra skuteczność na miodówkę była obserwowana przy zastosowaniu dawki 0,3l/ha. W prowadzonych obserwacjach notowana jest także skuteczność już przy znacznie niższych dawkach na inne szkodniki występujące w sadach jabłoniowych i gruszowych. Produkt cechuje również fotostabliność, która przynosi wiele dodatkowych korzyści dla sadowników. Dzięki działaniu translaminarnemu Delegate zapewnia też dodatkową ochronę przeciw szkodnikom ukrytym w obrębie pokroju rośliny i odporność na zmywanie przez deszcze. Co więcej, dzięki nowemu insektycydowi rolnicy będą mogli osiągać wysokiej klasy owoce bez pozostałości, na które łatwiej jest znaleźć nabywcę i osiągnąć zyski (w przypadku Delegate przewidywany poziom pozostałości substancji czynnej po okresie 21 dni od aplikacji spada poniżej poziomu niewykrywalnego (przy granicy wykrywalności LoD = 0,01 mg/kg).

„Dzięki rejestracji insektycydu DelegateTM do ochrony jabłoni i grusz, Corteva będzie mogła zaoferować rolnikom w Polsce produkt o wysokiej skuteczności, który pozwoli im z powodzeniem chronić uprawy. Nowość ta jest dla producentów najbardziej efektywnym narzędziem do ochrony sadów przed powodującymi największe straty szkodnikami i jednocześnie najtrudniejszymi do zwalczania, takimi jak owocówki i zwójki liściowe, które stanowiły duży problem w ostatnich dwóch latach. Jesteśmy zaangażowani w budowanie partnerstwa z producentami, by wspierać ich w poprawie wydajności i jakości, pomagając im efektywniej działać w pełnym wyzwań środowisku” – powiedziała Małgorzata Gago, Category Marketing Manager Fungicides & Insecticides w Corteva Agriscience w Polsce. – “Środek ten posiada korzystny profil środowiskowy, odpowiadając tym samym na społeczne oczekiwania dotyczące stosowania środków ochrony roślin. W ten sposób Corteva podkreśla swoje stałe zaangażowanie w realizację obietnicy o wzbogacaniu życia tych, którzy produkują i tych, którzy konsumują, zapewniając rozwój przyszłym pokoleniom”.

Źródło: Corteva Agriscience