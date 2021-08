Coraz gorsze prognozy zbiorów w USA mogą wpłynąć na wzrosty cen zbóż

Jak wynika z raportu USDA (amerykańskiego departamentu rolnictwa), ciągle pogarsza się kondycja upraw w Stanach Zjednoczonych. Jak informuje e-WGT, produkcja pszenicy jarej może być w tym kraju niższa o nawet 40 proc. w porównaniu do zeszłego roku, co w praktyce będzie oznaczało zbiory najniższe od 1988 roku.

Jak informuje USDA, zbiory pszenicy jarej są zaawansowane w 58 proc., a do dwóch najlepszych kategorii zaliczono do tej pory zaledwie 11 proc. zbiorów w porównaniu do 70 proc. w zeszłym roku. Niewiele lepiej sytuacja wygląda w przypadku jęczmienia. O ile rok temu dwie najlepsze kategorie stanowiło 77 proc. zbiorów, tak w tym roku jest to zaledwie 23 proc.

Nieco lepiej sytuacja przedstawia się w przypadku kukurydzy i soi. W pierwszym przypadku dwie najlepsze kategorie stanowi 62 proc. upraw wobec 69 proc. w zeszłym roku. W drugim zaś do dwóch najlepszych kategorii zaliczono 57 proc. upraw soi w porównaniu do 72 przed rokiem. Niepokój budzi jednak fakt, że w ciągu tygodnia zarówno w przypadku kukurydzy jak i soi wskaźniki te spadły w ciągu tygodnia o 2 proc.

Taka sytuacja będzie bez wątpienia sprzyjała wzrostom cen zbóż na giełdzie w Chicago.