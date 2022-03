Co z dostępnością rosyjskich maszyn i części?

Wczorajsza zapowiedź prezydenta Rosji Władimira Putina odnośnie zakazu eksportu z Rosji m.in. maszyn rolniczych zmroziła niektórych uczestników naszego rynku. Postanowiliśmy zatem zadzwonić do firm, które w swojej ofercie posiadają rosyjskie maszyny i dopytać u źródła.

Zapowiedź Władimira Putina odnośnie kontrsankcji, które przeciwstawić się mają ogólnoświatowym sankcjom nałożonym na Rosję, zawiera m.in. zakaz eksportu z tego kraju maszyn rolniczych przynajmniej do końca 2022 r. Jednakże w tym momencie nie ma jeszcze żadnych konkretów, jak ta sytuacja wyglądać będzie od strony technicznej.

W firmie Korbanek, która jest znanym w naszym kraju importerem rosyjskich kombajnów Rostselmash usłyszeliśmy, że na chwilę obecną trudno jeszcze powiedzieć, jak dokładnie będzie wyglądał import rosyjskich maszyn, gdyż nie są jeszcze znane żadne dokładne wytyczne strony rosyjskiej. Więcej informacji będzie dostępnych prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.

Z kolei firma Kirowiec Polska, będąca głównym dystrybutorem produkowanych w Petersburgu traktorów Kirowiec, z uwagi na zaistniałą sytuację odwołała już złożone przez klientów zamówienia na nowe maszyny. W centrali firmy dowiedzieliśmy się, że pomimo iż nie ma jeszcze żadnych konkretów precyzujących wspomniany wcześniej zakaz importu, zdecydowano o anulowaniu zamówień na te traktory.

Jak usłyszeliśmy w Kirowiec Polska, sytuacja nie wygląda dobrze i wielce prawdopodobne jest, że marka Kirowiec niebawem może zniknąć z polskiego rynku. Jeśli zaś chodzi o dostępność części zamiennych do rosyjskich ciągników, to będą one dostępne do wyczerpania zapasów w polskich magazynach. Jeśli zakaz utrzymany zostałby faktycznie tylko do końca 2022 r. nie powinno ich zabraknąć, jednak co będzie po tej dacie, trudno powiedzieć.