Co słychać na największym na świecie rynku ciągników?

Pomimo że w listopadzie br. sprzedaż nowych ciągników w Indiach spadła o 9 proc. rok do roku, a tylko rodzima Mahindra zdołała przekroczyć granicę 10 tys. sztuk, to całkowita wielkość sprzedaży cały czas może imponować.

Jak informuje tamtejsza Federacja Stowarzyszeń Dealerów Samochodowych (FADA), prawie każdy producent ciągników w Indiach odnotował spadek wzrostu w listopadzie 2021 r. ogólne nastroje kupujących pozostały niskie, podczas gdy nietypowe deszcze w kilku częściach Indii w połączeniu z powodziami w południowych stanach wywarły głębszy negatywny wpływ na segment.

Nadchodzące miesiące powinny jednak przynieść lepszą sprzedaż dzięki dobrym zasiewom i wysokim poziomom rezerw, co może podnieść popyt na ciągniki do bardziej pozytywnych poziomów. Całkowita sprzedaż detaliczna w tym segmencie wyniosła w zeszłym miesiącu 45 629 sztuk, w porównaniu z 50 180 sztukami sprzedanymi w listopadzie 2020 r.

Mahindra był jedynym producentem, który odnotował sprzedaż detaliczną przekraczającą 10 tys. sztuk w zeszłym miesiącu. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, Mahindra’s Tractor Division przewodził segmentowi ze sprzedażą detaliczną na poziomie 10 697 sztuk w zeszłym miesiącu, w porównaniu z 12 187 sztukami sprzedanymi w listopadzie 2020 r. Udział w rynku również spadł rok do roku z 24,29 procent do 23,44 procent. Dział Swaraj firmy odnotował spadek sprzedaży z 8695 sztuk sprzedanych w listopadzie 2020 r. do 7664 sztuk w ubiegłym miesiącu, podczas gdy udział w rynku spadł z 17,33 proc. do 16,8 proc. rok do roku.

Firma International Tractors, znana również jako Sonalika, odnotowała w ubiegłym miesiącu spadek sprzedaży detalicznej do 5 568 sztuk rok do roku. Było to w porównaniu z 5830 lokalami sprzedanymi w listopadzie 2020 r. Jednak pomimo to jej udział w rynku wzrósł z 11,62 proc. do 12,20 proc. rok do roku.

Równieź producent ciągników TAFE Ltd (Tractors and Farm Equipment Ltd) odnotował spadek sprzedaży detalicznej do 5448 sztuk w listopadzie 2021 r. z 5715 sztuk w listopadzie 2020 r. Udział w rynku nieznacznie wzrósł z 11,39 proc. do 11,94 proc. Podobnie było z firmą Escort która także odnotowała spadek w listopadzie 2021 r. do 4443 sztuk, z 4795 sztuk w porównaniu z listopadem 2020 r., podczas gdy udział w rynku wzrósł z 9,56 procent do 9,74 procent rok do roku.

Kolejną z firm jest Eicher Tractors także odnotowujący spadek rok do roku pod względem sprzedaży detalicznej, przy czym w zeszłym miesiącu sprzedano 2855 sztuk, w porównaniu z 3125 sztukami sprzedanymi w listopadzie 2020 r.

Doskonale znana europejskim rolnikom firma John Deere sprzedała w ubiegłym miesiącu 3776 sztuk, z 4311 sztuk w listopadzie 2020 r. Kolejną z europejskich korporacji, czyli CNH Industrial Pvt. Ltd. odnotowała spadek rok do roku do 1 692 sztuk, ale z kolei Kubota odnotowała znaczny wzrost do 1066 sztuk w ubiegłym miesiącu, w porównaniu z 785 jednostkami sprzedanymi w listopadzie 2020 r. Udział w rynku znacznie wzrósł z 1,56 proc. w listopadzie 2020 r. do 2,34 proc. w ostatnim miesiącu.

Sprzedaż ciągników VST Tillers wyniosła w zeszłym miesiącu 370 sztuk, w porównaniu z 405 sztukami sprzedanymi w listopadzie 2020 r. Force Motors (307 sztuk), Indo Farm Equipment (257 sztuk) i Captain Tractors (192 sztuki) odnotowały wzrost rok do roku, podczas gdy inne Producenci OEM w tym segmencie, którzy dodali 1294 sztuki do całkowitej sprzedaży detalicznej w porównaniu z 1665 sztukami sprzedanymi w listopadzie 2020 r.