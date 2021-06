Claas wprowadza automatyczny hamulec przyczepy dla ciągników Arion

Nowa dostępna opcja „Automatyczny hamulec przyczepy” dla ciągników Claas Arion z przekładnią CMATIC szczególnie przydatna podczas jazdy na pochyłościach i na śliskich nawierzchniach stabilizuje zestaw ciągnik-przyczepa, oferując także dodatkowe funkcje komfortu.

Automatyczne zwiększenie bezpieczeństwa

W celu odciążenia i wsparcia operatora w trudnych sytuacjach transportowych i roboczych, takich jak jazda na pochyłościach z ciężkimi przyczepami oraz prace z prasami kostkującymi, prasoowijarką oraz zaczepianymi opryskiwaczami na zboczach, Claas wprowadza w ciągnikach Arion 500/600 z przekładnią CMATIC i pneumatycznym układem hamulcowym funkcję automatycznego hamowania przyczepy. Może ona wspierać operatora za pomocą czterech nowych funkcji w wielu rodzajach pracy i automatycznie aktywuje hamulce pneumatyczne przyczepy, gdy tylko na ciągniku powstaną krytyczne siły spychania. System działa przy tym w oparciu o dane z czujników w przekładni, rejestrując momenty hamujące silnika i siły spychania w układzie napędowym.

Automatyczna reakcja układu hamulcowego podczas zwalniania

Podczas przejazdów transportowych operator może aktywnie wzmacniać efekt hamowania zespołu maszyn, pociągając joystick wielofunkcyjny do tyłu w trybie automatycznym lub Drivestick w trybie Drivestick. Siła hamowania wzrasta wówczas poprzez redukcję przełożenia przekładni i zwiększenie prędkości obrotowej silnika aż do obrotów nominalnych. Przy maksymalnym zwalnianiu hamulec pneumatyczny uruchamia się automatycznie w celu zmniejszenia prędkości jazdy i zapewnieniu bezpiecznej pozycji zestawu ciągnik-przyczepa. Również przyczepa w przypadku krytycznych sił pchania zostaje automatyczne wyhamowana w celu niedopuszczaniu do pchania ciągnika przez przyczepę.

Z funkcji automatycznego hamowania przyczepy można korzystać również przy aktywnym tempomacie do prędkości maksymalnej 20 km/h. Przy małym nachyleniu i niskim obciążeniu wartość na tempomacie jest automatycznie utrzymywana poprzez aktywację hamulców pneumatycznych przyczepy. Przy dużym nachyleniu i wysokim obciążeniu redukowane jest przekraczanie prędkości docelowej na tempomacie. Funkcja ta może być wykorzystywana na przykład podczas prac z prasami kostkującymi lub doczepianymi opryskiwaczami na zboczach i oprócz znacznego odciążenia operatora zapewnia ogromne korzyści w zakresie bezpieczeństwa.

Jako kolejna funkcja komfortu automatyczny hamulec przyczepy wspomaga cofanie z przyczepami, przyczepami samozaładowczymi lub prasami. Hamowanie rozpoczyna się, gdy tylko operator zainicjuje zmianę kierunku jazdy za pomocą dźwigni rewersera lub przycisku na joysticku wielofunkcyjnym CMOTION. Zapewnia to dodatkową ochronę darni. Pulsacyjne aktywowanie hamulca skutecznie zapobiega przegrzaniu podczas automatycznego wspomagania hamowania.

Funkcja automatycznego hamulca przyczepy będzie dostępna od lata 2021 i może być doposażona do ciągników Arion 500/600 CMATIC od roku produkcji 2020.

Źródło: Claas