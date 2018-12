CLAAS przedstawia nową generację ORBIS

Nowe przystawki do kukurydzy ORBIS 600 SD oraz ORBIS 750 pracują z wykorzystaniem dużych lub małych tarcz, zapewniając optymalny przepływ materiału, wysoką wydajność i pewne funkcjonowanie. Koncepcja ramy wahliwej z nowo zaprojektowanymi wspornikami typu T zmniejsza masę i zwiększa odporność na zużycie. Nowa funkcja składania pozwala na przygotowanie przyrządów do pracy w zaledwie kilka sekund.

Duże i małe tarcze zapewniają optymalny przepływ materiału

Projekt nowych przystawek do kukurydzy ORBIS o szerokości roboczej 6 m i 7,5 m opiera się na sprawdzonej kombinacji dużych i małych tarcz. W środkowym obszarze przystawki umieszczone są duże tarcze. Zapewniają one sprawny przepływ materiału i wyraźnie sprawdzają się przy rewersowaniu. W modelu ORBIS 600 SD na jednostkach zewnętrznych pracują dwie małe tarcze (SD = Small Disc), natomiast w modelu ORBIS 750 zastosowano kombinację dużej tarczy z zewnątrz i małej tarczy od wewnątrz. W ten sposób w obu modelach powstaje sprawdzony, klinowy przepływ materiału, który zapewnia pewne funkcjonowanie również przy zmieniającej się na polu kukurydzy.

Nowo skonstruowane rozdzielacze zapewniają niski poziom strat przy zbieraniu. Końcówki można zdemontować do zbioru wyległej kukurydzy. Noże o nowym, sierpowatym kształcie zapewniają najwyższą jakość cięcia wszystkich plonów.

Rama wahliwa ze wspornikami typu T

Nowa koncepcja ramy wahliwej pozwala na scentralizowane doprowadzanie zbieranego materiału do walców zgniatających JAGUAR. Stabilny element konstrukcyjny zapewnia optymalne rozłożenie ciężaru i mocy przystawki. W zależności od warunków zbioru kąt zawieszenia ramy wahliwej można ustawić w dwóch pozycjach. Jest to korzystne zwłaszcza przy mokrym podłożu, gdy kąt cięcia przyrządu pozostaje ten sam mimo większego zagłębiania się przednich kół sieczkarni polowej. AUTO CONTOUR zapewnia aktywne sterowanie kompensacją poprzeczną i zapewnia dokładną wysokość ścierniska na całej szerokości roboczej. System ten jest montowany fabrycznie w modelu ORBIS 750 oraz dostępny jako opcja w modelu ORBIS 600 SD.

Nowo zaprojektowane modułowe wsporniki typu T stanowią podporę przeniesienia napędu. Wraz z nową konstrukcją ramy możliwe stało się niskie, równomierne cięcie bez gromadzenia się brudu. Wsporniki typu T są hartowane w procesie tłoczenia, są stabilne, odporne na zużycie i chronią przekładnie przed zużyciem i obciążeniami konstrukcyjnymi.

Nowa funkcja składania: gotowość do pracy w najkrótszym czasie

Koncepcja składania w tych modelach została zaprojektowana całkowicie od nowa, aby maksymalne skrócić czasu składania i tym samym zminimalizować czas przezbrojenia. W modelu ORBIS 600 SD jednostki boczne składają się równomiernie do środka, a w modelu ORBIS 750 symetrycznie jedna nad drugą. Kompaktowe złożenie zapewnia operatorowi dobrą widoczność podczas jazdy po drodze. Szerokość transportowa obu modeli wynosi 3,0 m, co ułatwia dopuszczenie do ruchu drogowego.

Na potrzeby dopuszczenia do ruchu drogowego oba modele są dostępne ze zintegrowanym systemem transportowym. Obsługa odbywa się z kabiny. Po aktywowaniu systemu transportowego dwa koła przejmują na drodze główny ciężar przystawki, by zachować dopuszczalne obciążenie przedniej osi JAGUAR. Zintegrowany system kompensacji drgań zapewnia spokojną i wygodną jazdę po drodze z prędkością do 40 km/h. System ten pozwala na szybką i bezpieczną zmianę pól i pomaga ograniczyć niepotrzebne przezbrojenia.

Koncepcja napędu zapewniająca perfekcyjną jakość sieczki

Projekt napędu jest perfekcyjnie dopasowany do modelu JAGUAR 900, również ze zmiennym napędem przyrządów roboczych, oraz do modelu JAGUAR 800 i zapewnia perfekcyjną jakość sieczki. Całkowitą prędkość przystawek do kukurydzy można przełączać między dwoma biegami. Ponadto trzy biegi na bębnie zasilającym umożliwiają idealną harmonizację przepływu materiału. Funkcja automatyczna dla zmiennego napędu przyrządów roboczych zapewnia wygodną optymalizację przepływu materiału z kabiny.

Niewielka liczba przekładni i efektywne przeniesienie napędu zapewniają niskie zapotrzebowanie mocy, a przy tym najwyższą wydajność. Ponadto okres wymiany oleju został przedłużony do 2500 godzin lub 5 lat, co ma pozytywny wpływ na koszty utrzymania.

Każdy model ORBIS jest fabrycznie wyposażony w moduł komunikacyjny. Przekazuje on dane z przystawki do sieczkarni i zapisuje ustawienia JAGUAR. Również po zmianie przystawki dane nie zostają utracone. Pozwala to zaoszczędzić czas i ograniczyć nieprawidłowości w pracy.

Źródło: CLAAS