Ciągniki rolnicze z licytacji komorniczych. Przegląd “ofert”

Licytacje komornicze to czasem okazja do zakupu sprzętu rolniczego za niewygórowaną cenę. Niektórzy, podnosząc argument etyczny, stwierdzą, że jest to wzbogacanie się na cudzym nieszczęściu, i być może w wielu przypadkach jest to prawda; czasem zwykły pech powoduje, że sprzęt z gospodarstwa idzie “pod młotek”. Taka jest jednak rzeczywistość, a my sprawdzamy dzisiaj, jakie ciągniki dostępne są na aukcjach komorniczych.

Pierwsza z licytacji (wypisujemy je chronologicznie) odbędzie się 23 sierpnia o godz. 9 w miejscowości Dymaczewo stare w woj. wielkopolskim. Jej przedmiotem jest niezarejestrowany ciągnik ursus C-330 z 1975 roku. Jego cena wywoławcza (zawierająca podatek VAT) to 9 tys. zł.

Licytacja kolejnego ciągnika odbędzie się tego samego dnia o godz. 11 w miejscowości Smęgorzów w woj. małopolskim. Tam licytowany będzie ursus c-360, którego cena wywoławcza to 4,5 tys. zł.

Kolejna licytacja odbędzie się dzień później o godz. 11 w Pępowie w woj. wielkopolskim. Tutaj dostępny jest już cięższy sprzęt: zetor 7211.2 z 1991 i same iron 120 HI Line z 2006 roku. Cena wywoławcza ciągników to odpowiednio 16,8 tys. zł i niecałe 50,5 tys. zł.

Kolejny ciągnik znajduje się w Rakówku w woj. podlaskim. Jest to MTZ 82 z kabiną, czerwony, około 40-letni, bez tablicy rejestracyjnej. Jego cena wywoławcza to 15 tys. zł. Licytacja będzie miała miejsce 7 września o godz. 10.

Kolejna pozycja to ciągnik rolniczy pol-mot foton 824 z 2007 roku. Jego licytacja odbędzie się w m-ci Rudniki w woj. podlaskim 13 września o godz. 9. Cena wywoławcza ciągnika to 23 tys. zł.

To tylko niektóre z obwieszczeń o licytacjach ciągników rolniczych. Więcej można znaleźć na stronie www.licytacje.komornik.pl.