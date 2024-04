Nowe normy Euro będą dotyczyły starych ciągników – także Twojego. My już wiemy, co będziesz musiał zrobić

Europejskie normy dotyczące emisji spalin od lat wpływają na konstrukcje silników, które stają się coraz bardziej skomplikowane. Ich producenci muszą stosować coraz to skuteczniejsze filtry czy układy AdBlue. Jednak najnowsze, szykowane już normy będą dotyczyły także starych ciągników, które trzeba będzie przerabiać na własny koszt.

Słyszałem niedawno opinię, że nowoczesne silniki diesla w ciągnikach produkują już takie spaliny, że są one czystsze niż zasysane przez taki silnik powietrze. To nieco naciągana opinia, ale jest w niej jakieś ziarno prawdy. Europejska ekologia w tej dziedzinie jest wyśrubowana do granic technologicznych możliwości producentów silników spalinowych.

Od wielu lat najwięksi producenci silników diesla do maszyn rolniczych zgodne alarmują, że dalej się już nie da. Nie można dalej przykręcać norm bez szkody dla trwałości podzespołów, a tym samym długowieczności takich silników i maszyn. Nie i już. Koniec.

Koniec diesli w ciągnikach już bliski

To, jak ślepa to droga, można się przekonać na przykładzie producentów samochodów, którzy już coraz częściej rezygnują w swoich modelach z diesli. Kilka dni temu Volvo ogłosiło koniec produkcji modeli z takim silnikiem i masowy rozwój elektryków. Wielka szkoda, bo akurat w tym przypadku ich motory wysokoprężne uchodziły za wybitne pod względem kultury pracy i trwałości mechanicznej. Czy ciągniki też czeka taka przyszłość? Choć prace nad elektrycznymi traktorami trwają, to jakoś nie mogę sobie wyobrazić masowego przejścia na bateryjne ciągniki.

Póki co cieszmy się tym, co mamy, bo prace unijnych legislatorów trwają nieprzerwanie. W niedalekiej przyszłości czeka nas nowa ciągnikowa norma Euro-8. Zmieni ona nie tyle nowe, ale głównie wszystkie stare ciągniki. Wszystkie co do jednego.

Co obowiązkowo musisz zmienić w swoim starym ciągniku?

Jak się niedawno dowiedzieliśmy z nieoficjalnych źródeł, nowa unijna norma będzie dotyczyła przede wszystkim ograniczenia hałasu, jaki generują pracujące ciągniki. O ile nowe modele posiadają wyrafinowane technicznie tłumiki, które w znaczący sposób ograniczają hałas, to stare modele już ich nie mają. I o nie właśnie tu chodzi.

Nadmierny hałas emitowany przez stare ciągniki jest szkodliwy dla zdrowia i negatywnie wpływa na stan całego organizmu. Ogromny poziom decybeli generowany przez stary silnik diesla w traktorze szkodzi także otoczeniu, zwierzętom gospodarskim i przyrodzie wokół. Dlatego nowa norma skupiła się na potrzebie znaczącej redukcji hałasu pracy starych modeli ciągników.

Jego nakazana prawem redukcja ma się odbyć przez instalowanie na tłumikach starych traktorów specjalnych nakładek, czy inaczej tłumików dźwięku, ograniczających hałas. Jak można doczytać w przeciekach informacji, będą one wyglądały podobnie do iskrowników, jakie kiedyś były stosowane na tłumikach wielu Ursusów.

Ten prosty element ma w założeniu obniżyć poziom hałasu o 4 do 6 decybeli, co sprawi, że odczuwany przez nas dźwięk pracy silnika zmniejszy się niemal dwukrotnie. Masowa produkcja takiego tłumika ma ruszyć już w przyszłym roku i docelowo ma być on obowiązkowo instalowany w ciągnikach poruszających się po drogach publicznych w UE już od połowy 2026 roku.

Nasz redakcyjny tajny projekt

Przyglądając się nieoficjalnym szkicom tego urządzenia, nasza redakcja postanowiła sprawdzić, czy można samemu w domowych warunkach wykonać taki tłumik dźwięku. W naszym tajnym laboratorium między Łowiczem a Sochaczewem, 10 km na północ zjazdem Skierniewice z autostrady A2, już trwają intensywne prace nad tym projektem.

Karol Wieteska i Grzegorz Szularz, nasi redaktorzy z działu techniki, w pocie czoła za pomocą dostępnych w każdym gospodarstwie materiałów tworzą pierwsze prototypy. Możecie je zobaczyć na zdjęciach, a o efektach ich pracy będziemy was informować.