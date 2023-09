Zwalczania chwastów w rzepaku powschodowo – w fazie od 1 do 8 liścia rzepaku. Podpowiadamy, jakie herbicydy można zastosować.

Większość plantatorów dopiero w momencie uzyskania przez rzepak ozimy fazy liści właściwych, decyduje się na wykonanie zabiegu herbicydowego. Jest to czas w którym oprócz rzepaku, intensywnie rosną lub właśnie kiełkują różne gatunki chwastów. Dlatego zwalczania chwastów w rzepaku powschodowo – w fazie od 1 do 8 liścia rzepaku to najlepszy okres na wykonanie oprysku, który skutecznie ograniczy ich występowanie.

Herbicydy – faza 1-3 liści (BBCH 11-13) rzepaku

W tym bardzo wąskim okienku czasowym, można zastosować mieszaninę trójskładnikową, składającą się z metazachloru, pikloramu i aminopyralidu. Jest to bardzo skuteczne trio, stosowane głownie w okresie występowania niewielkich ilości opadów deszczu (ale nie długotrwałej suszy), głównie do zwalczania chabra bławatka, maku polnego, maruny bezwonnej, rumianku pospolitego oraz jasnot. Ponadto mieszanina ta jest skuteczna w odniesieniu do miotły zbożowej oraz z gwiazdnicy pospolitej.

Herbicydy – faza 3-5 liści (BBCH 13-15) rzepaku

W tym wąskim oknie czasowym, plantatorzy maja do dyspozycji bardzo skuteczny duet składający się z chlopyralidu i pikloramu. Mieszanina ta ze względu na wysoką skuteczność w odniesieniu do gatunków chwastów, tj. chaber bławatek, rumian polny i maruna bezwonna, głównie znajdujących się w fazie 2-6 liści, wykorzystywana jest zazwyczaj do ich skutecznego ograniczania.

Herbicydy – faza 4-6 liści (BBCH 14-16) rzepaku

Również w bardzo wąskim przedziale czasowym można zastosować dwie pojedyncze substancje. Pierwszą z nich jest bardzo dobrze znany większości plantatorom chlopyralid, który ze względu na swoją bardzo dużą skuteczność, wykorzystywany jest głównie do zwalczania chabra bławatka, ostrożenia polnego oraz chwastów rumieniowatych, tj. maruna bezwonna, rumianek pospolity i rumian polny. Substancja ta wykazuje największą skuteczność działania w odniesieniu do tych chwastów, wtedy kiedy znajdują się w fazie 2-3 liści do fazy rozety.

Natomiast drugą z tych substancji jest również bardzo dobrze znany i doceniany przez plantatorów propyzamid. Jest to bardzo ważna substancja dla plantatorów rzepaku ozimego, gdyż jej zakres temperaturowy w którym skutecznie działa w odniesieniu do samosiewów zbóż i niektórych gatunków chwastów, tj. miotła zbożowa, wyczyniec polny, przytulia czepna, gwiazdnica pospolita czy jasnota purpurowa zawiera się w przedziale 0-10°C.

Plantatorzy wykorzystują herbicydy na bazie propyzamidu, głównie w momencie, kiedy rzepak nie przekroczył jeszcze fazy 5-6 liści a temperatura powietrza, nagle znacząco się obniżyła i przez kilka lub kilkanaście kolejnych dni była bliska 0°C ale nie przekroczyła 3°C. Taka sytuacja zdarza się bardzo często na plantacjach z rzepakiem z mocno opóźnionym terminem siewu, wynikającym najczęściej z różnych przyczyn, zależnych lub nie zależnych od plantatora, np. pogodowych czy logistycznych.

Herbicydy Faza 2-7/8 liści (BBCH 12-17/18) rzepaku

W tym bardzo szerokim przedziale czasowym czyli od fazy 2 liści do maksymalnie 7 liści właściwych rzepaku (BBCH 12-17), można zastosować mieszaninę składającą się z trzech substancji, tj. metazachlor + dimetenamid-P + chinomerak. Trio to skutecznie ogranicza występowanie takich chwastów jak: miotła zbożowa, bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny, rumianek pospolity, ostróżeczka polna, przetaczniki, przytulia czepna, tasznik pospolity i tobołki polne.

Natomiast w fazie 2-8 liści właściwych rzepaku ozimego (BBCH 12-18), można zastosować aż trzy duety. Pierwszy z nich składa się z metazachloru i chinomeraku i polecany jest do zwalczania sporej grupy chwastów, tj. miotła zbożowa, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna (do fazy dwóch liści), rumianek pospolity, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna (do fazy liścieni) i szarłat szorstki.

Zaś drugi duet składający się z metazachloru i dimetenamid-P, może być pobierany aż na dwa sposoby: odglebowo poprzez korzenie kiełkujących nasion chwastów (warunkiem jest wilgotna gleba) oraz poprzez liście do momentu uzyskania przez chwasty fazy 2 liści właściwych.

Dlatego mieszanina ta tak skutecznie zwalcza gatunki chwastów pospolicie występujące w zasiewach rzepaku, tj. miotła zbożowa, bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, rumianek pospolity, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy i perski, tasznik pospolity oraz tobołki polne.

Co się tyczy trzeciego duetu, to w swoim składzie zawiera bardzo przydatną z punktu widzenia plantatora kombinację dwóch s.cz., tj. halauksyfen metylu i pikloram, które można stosować w dwóch głównych terminach. Pierwszy z nich przypada na fazę 2-4 liści (BBCH 12-14), natomiast drugi na fazę 6-8 liści rzepaku ozimego (BBCH 16-18).

Mieszanina ta bardzo dobrze radzi sobie z większością gatunków chwastów dwuliściennych, występujących pospolicie na plantacji rzepaku w okresie jesiennym, tj. bodziszek drobny, chaber bławatek, dymnica pospolita, komosa biała, jasnota biała i różowa, mak polny, maruna bezwonna, rumianek pospolity, przytulia czepna, stulicha psia, tasznik pospolity i tobołki polne.