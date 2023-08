Nowy herbicyd w rzepak powschodowo od Corteva Agriscience

Corteva Agriscience uzyskała rejestrację nowego herbicydu LaDiva przeznaczonego do powschodowego stosowania w uprawach rzepaku.

Nowy środek chwastobójczy od Corteva o nazwie LaDiva™ bazuje na substancji pod handlową nazwą Arylex active (s.cz. halauksyfen metylu) z grupy syntetycznych auksyn [grupa 4 (dawniej O) wg HRAC], która została połączona w formulacji z pikloramem i aminopyralidem.

Zakres zwalczanych chwastów

LaDiva zwalcza szeroki zakres kluczowych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym, np. przytulię czepną, chwasty rumianowate, mak polny, chabra bławatka, jasnoty, chwasty kapustowate, takie jak tasznik pospolity, czy stulicha psia. Preparat wyróżnia się wysoką skutecznością na bodziszki, które są słabo zwalczane w zabiegach powschodowych. Środek eliminuje także chwasty odporne na herbicydy o innym mechanizmie działania np. sulfonylomoczniki.

Pierwsze objawy działania herbicydu LaDiva na chwasty pojawiają się praktycznie już kilka godzin po aplikacji. Typowe symptomy obserwowane w polu, to zahamowanie wzrostu roślin niepożądanych, deformacje liści oraz całych roślin, a także przebarwienia chwastów.

Firma informuje, że skuteczność chwastobójcza preparatu LaDiva została potwierdzona w doświadczeniach w Europie, w tym w Polsce i że środek charakteryzuje się także dużą niezależnością od warunków pogodowych, takich jak susza, czy obfite opady, oraz wysoką odpornością na zmywanie przez deszcz.

– Zalecamy zabieg powschodowy herbicydem LaDiva, ponieważ jego aplikacja jest praktycznie niezależna od warunków wilgotnościowych i eliminuje ryzyko fitotoksyczności charakterystycznej dla popularnych środków posiewnych – podkreśla Rafał Kowalski, technical expert w Corteva Agriscience

– Zabieg taki w porównaniu do aplikacji posiewnych niesie ze sobą dodatkową korzyść, ponieważ wykonujemy go już po dokonaniu oceny wschodów rzepaku, jak i rodzaju oraz stopnia zachwaszczenia. W przypadku rozwiązań doglebowych stosowanych do trzech dni po siewie, herbicydy stosujemy niejako w ciemno, nie wiedząc jaki będzie finalny stan wschodów rzepaku, a w przypadku trudnych warunków pogodowych nie mamy gwarancji, że plantacja będzie dobrze rokowała. W takiej sytuacji, aplikacja posiewna ogranicza dobór potencjalnej rośliny następczej, kiedy już podejmiemy decyzję o konieczności przesiewu – dodaje Rafał Kowalski.

LaDiva – jak stosować

LaDiva wyróżnia szerokim oknem aplikacji jesienią (BBCH 12-19) i niską dawką (0,25 l/ha). W celu uzyskania najlepszych efektów, rekomendowany przez producenta termin aplikacji, to faza 2-4 liści właściwych rzepaku (BBCH 12-14).

Corteva zaleca stosowanie środka na chwasty w niskich fazach rozwojowych (liścienie do 2-4 liści chwastów). Przygotowując się do zastosowania herbicydu LaDiva, należy właściwie ocenić fazę rozwojową rzepaku i wykonać zabieg od fazy 2 liści właściwych rzepaku (od BBCH 12).

W przypadku nierównomiernych wschodów rzepaku, należy poczekać aż najmniejsze rośliny osiągną fazę minimum 2 liści właściwych. Środek można stosować solo, bez dodatku innych substancji czynnych. LaDiva jest skuteczna w różnych systemach uprawy gleby, zarówno orkowym, jak i bezorkowym.