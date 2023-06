Zboża ozime i strączkowe HR Smolice na sezon 2023/2024. Zbożowo-strączkowy dzień pola

HR Smolice w swoim portfolio ma ponad 20 odmian roślin strączkowych i w tej grupie dominują łubiny. Jeszcze bogatszą paletą może pochwalić się dla kłosowych zbóż ozimych i jarych. Odmianom z bliska przyglądaliśmy się 22.06.br na polu podczas Zbożowo-strączkowego dnia HR Smolice w Dłoni, w woj. wielkopolskim.

Bogatą kolekcję odmian zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych pokazała Hodowla Roślin Smolice na poletkach w Dłoni, w woj. wielkopolskim. Prezentowano nowości odmianowe, jak i znane oraz cenione przez rolników odmiany zbóż i strączkowych. Na nadchodzący sezon 2023/2024 HR Smolice szczególnie poleca kilka kreacji. Wśród nich znajdują się zarówno odmiany nowe, jaki docenione już przez praktykę rolniczą.

Pszenica ozima polecane na sezon 2023/2024

Symetria (KR 2020) – odmiana chlebowa (grupa B) pszenicy. Plon ziarna duży do bardzo dużego. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (4,5). Odporność na rdzę żółtą – duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozy liści – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

Belissa (KR 2014) – odmiana chlebowych (A/B) pszenicy. Plenność wysoka, stabilne parametry jakości. Zimotrwałość bardzo wysoka. Słoma krótka, sztywna, wysoka odporność na wyleganie. Odporność na rdzę brunatną, choroby podstawy źdźbła – duża. Termin kłoszenia i dojrzewania średniowczesny. Odporność na porastanie w kłosie wysoka. Zawartość białka i glutenu dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość niski. Wydajność ogólna mąki duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby wysoka. Nadaje się do uprawy w różnych warunkach, po różnych przedplonach, sprawdza się w późnych zasiewach.

Nowością jest odmiana Persona, wpisana do Krajowego Rejestru (KR) w 2023, stąd musimy jeszcze poczekać na dostępność ziarna.

Łubin wąskolistny rekomendowany przez HR Smolice

W łubinach przyrost rejestracji nie jest tak dynamiczny jak w innych gatunkach uprawnych. Obecnie w KR mamy 33 odmiany łubinu wąskolistnego, 8 odmian łubinu żółtego i 3 odmiany łubinu białego. W grochu siewnym w KR znajdują się 32 odmiany. Wiodącym hodowcą w kraju rodzimych gatunków strączkowych jest Hodowla Roślin Smolice, która na kolejny sezon szczególnie poleca kilka odmian.

Agat (KR 2019) – odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przeznaczona do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion oraz plon białka bardzo duży. Termin kwitnienia i dojrzewania roślin średni, okres kwitnienia dość krótki. Rośliny średniej wysokości. Odporność na wyleganie ro-ślin w fazie końca kwitnienia mała, przed zbiorem średnia. Odporność na fuzaryjne więdnięcie – dość duża, na antraknozę – średnia. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość mała, tłuszczu surowego średnia, włókna surowego dość duża, alkaloidów mała. W 2023 roku odmiana rekomendowana na Listach Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy w 12 województwach.

SM Orion (KR 2022) – odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa – zwartość alkaloidów na poziomie ok. 0,010 proc. Rośliny wysokie w tym gatunku, szybko przerastające, odporne na wyleganie. Nasiona są średniogrube o brawie beżowej (nie gorzkie). Dość wysoka zawartość białka, niska włókna w nasionach. Odmiana jest nowością w HR Smolice, nasiona dostępne będą w 2024 r. W 2023 roku odmiana wstępnie rekomendowana (LOZ) do uprawy w 3 województwach.

Groch polecany do siewu

Mandaryn (KR 2019) – odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona, do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon nasion i plon białka duży. Termin kwitnienia i dojrzewania oraz okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania bardzo dobra. Rośliny dość niskie. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia dość duża, przed zbiorem średnia. Odporność na fuzaryjne więdnięcie, zgorzelową plamistość i mączniaka prawdziwego – średnia, na mączniaka rzekomego – dość mała. Nasiona żółte, masa 1000 nasion duża. Zawartość białka ogólnego i włókna surowego w nasionach średnia. Intensywność pobierania wody przez nasiona (tempo rozgotowywania się nasion) powyżej średniej. W 2023 roku rekomendowany (LOZ) do uprawy w 9 województwach.

Mefisto (KR 2019) – odmiana pastewna wąsolistna, o czerwono-purpurowych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona (do wykorzystania na paszę) oraz na zielonkę. Plon nasion duży, plon białka średni. Termin kwitnienia późny, dojrzewania dość późny, okres kwitnienia długi. Równomierność dojrzewania średnia. Rośliny bardzo wysokie. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia średnia, przed zbiorem dość duża. Odporność na fuzaryjne więdnięcie, zgorzelową plamistość i mączniaka prawdziwego – średnia, na mączniaka rzekomego – mała do średniej. Nasiona brązowe, masa 1000 nasion średnia. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała, włókna surowego duża. W 2023 roku rekomendowany (LOZ) do uprawy w 4 województwach.