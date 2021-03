Choroby zaatakowały jęczmień ozimy i są coraz bardziej widoczne. IOR-PIB wydał komunikat informujący o porażeniu plantacji jęczmienia ozimego przez patogeny chorobotwórcze. Podpowiadamy, jakie fungicydy zastosować w niskich temperaturach, gdy zachodzi konieczność wczesnowiosennej ochrony.

Choroby zaatakowały jęczmień ozimy i rozwijają się bez większych przeszkód. Obecnie w największym stopniu poraża plamistość siatkowa jęczmienia oraz mączniak prawdziwy zbóż i traw. Zaobserwować można także rdzę jęczmienia oraz pojedyncze oznaki zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni.

Zabieg ochrony w terminie T-1 powinniśmy wykonać na początku fazy strzelania w źdźbło. W praktyce przeprowadzimy go, gdy będziemy mogli wjechać w pole. Wprawdzie większość fungicydów można stosować do pokazania pierwszych ości lub końca fazy kłoszenia to jednak nadmierna zwłoka (jak i pośpiech z uwagi na temperatury) w ochronie nie jest dobrym rozwiązaniem.

Plamistość siatkowa uszkadza jęczmień we wszystkich fazach rozwoju rośliny i dlatego powinniśmy starać się zapanować nad chorobą jak najszybciej. Z kolei mączniak prawdziwy zbóż i traw jest wszędobylski. Stwierdzimy go zarówno na podstawie źdźbła, jak i na liściach.

Wiosenne opryskiwanie fungicydem w niskich temperaturach

We wczesnowiosennym zabiegu fungicydowym wykorzystujemy na ogół substancje czynne, które radzą sobie w niższych temperaturach, tj. od 5°C. Oznacza to, że suma temperatur dnia i nocy, nieprzekraczająca temperatury minimalnej, musi utrzymywać się do kilku dni po zabiegu, by ten był w pełni skuteczny. Brać trzeba pod uwagę, że w niskich temperaturach na początku wiosny działanie preparatów może być jeszcze spowolnione. W temperaturach poniżej 5°C nie powinniśmy decydować się na zabieg fungicydem. Takie działanie nie będzie skuteczne, wywoła fitotoksyczne objawy u roślin. Do zabiegu przystępujemy, gdy temperatury mają tendencję wzrostową.

Fungicydy w niskie temperatury

W chłodnych warunkach wczesnej wiosny od 5°C w jęczmieniu ozimym zastosować możemy np. fenpropidynę (z grupy morfolin), prochloraz (z grupy imidazoli), proquinazid (quinozololiny), spiroksaminę (ketoaminy). Substancja czynna spiroksamina występuje w gotowych mieszaninach fabrycznych. Spiroksaminy z protiokonazolem, bądź z tebukonazolem i protiokonazolem lub spiroksamina z tebukonazolem i triadimenolem. Mieszaniny są wykorzystywane do ochrony jęczmienia ozimego przed mączniakiem prawdziwym, rdzą, plamistość siatkową.

