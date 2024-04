Przymrozki a popękane łodygi rzepaku. Czy można temu zaradzić?

Bardzo często na polach z rzepakiem można zauważyć popękane łodygi rzepaku. Wyjaśniamy, co może być przyczyną tych popękań.

Przyczyn popękania łodyg rzepaku jest kilka. Może to być niedobór boru, uszkodzenia przez chowacze łodygowe, albo przymrozki. W ostatnich dniach w całej Polsce mieliśmy załamanie pogody. Temperatura powietrza przy gruncie była nawet poniżej 0°C.

Do uszkodzeń dochodzi szczególnie wtedy, gdy mamy intensywny wzrost rzepaku. Uszkodzeniu tkanek sprzyja niedostateczna podaż potasu czy boru. Popękane rośliny mogą mieć problem z samoistnym zregenerowaniem się.

Kiedy dochodzi do stresu termicznego u roślin?

Zasada jest prosta. Wszystkie temperatury powietrza, które odbiegają od temperatur optymalnych danej rośliny, powodują stres termiczny. I to niezależnie czy są to temperatury niższe czy wyższe od optimum. Jeżeli u roślin wystąpi stres termiczny, to dochodzi do zakłócenia procesów życiowych. Może dojść do uszkodzenia struktur komórek, zaburzenia metabolizmu, wstrzymania we wzroście, a nawet do zamierania całych roślin.

Pęknięcia u roślin w wyniku niskich temperatur

Gdy temperatura powietrza spada poniżej 0°C, to woda w komórkach zamarza i wytwarzają się kryształy (krystalizacja wody). Dlatego przed spodziewanymi przymrozkami warto podawać roślinom potas, aminokwasy oraz preparaty, które zawierają w swoim składzie krioprotektanty. Dzięki krioprotektantom zmniejsza się prawdopodobieństwo powstawania kryształów wody wewnątrz komórek przy delikatnych spadkach temperatur powietrza.

Kolejnym powodem popękań łodyg rzepaku, może być uszkodzenie przez szkodniki, szczególnie chowacza brukwiaczka. Dodatkowo niedobór boru będzie przyczyniać się do popękań roślin, w okresie ich intensywnego wzrostu.

Niezależnie co było powodem uszkodzenia i rozerwania struktur błony komórkowej roślin, warto zastosować ochronnie fungicyd. Do tego zabiegu można dodać odżywki, które zadziałają bakteriobójczo typu miedź, siarka czy cynk.