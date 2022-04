Chcą czasowego zawieszenie obowiązku realizacji zobowiązań biznesplanów w dofinasowaniach inwestycyjnych i dywersyfikacji upraw

Rolnicy z Lubelszczyzny apelują o zawieszenia obowiązku realizacji zobowiązań biznesplanów w dofinansowaniach inwestycyjnych i dywersyfikacji upraw w gospodarstwach rodzinnych do 300 ha.

Lubelska Izba Rolnicza (LIR) obserwując dynamiczną sytuację na rynkach rolnych z wielkim zaniepokojeniem patrzy na zabezpieczenie stabilności bezpieczeństwa żywnościowego w najbliższych latach.

– Inflacja i rosnące z dnia na dzień ceny środków do produkcji rolnej połączone z drożejącą żywnością na światowych rynkach wskazują jednoznacznie na dużą niepewność produkcji żywności i w konsekwencji na możliwość kryzysu żywnościowego. Wprowadzane embarga na eksport i import dla Federacji Rosyjskiej czy zatrzymanie eksportu płodów rolnych z Ukrainy przyczyniły się jeszcze do większej niestabilności rynków. Coraz częściej słyszane są głosy o konieczności racjonalizacji produkcji rolniczej i dostosowania poziomu produkcji do rzeczywistego popytu – mówi Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.

Dlatego samorząd rolniczy z Lubelszczyzny apeluje o podjęcie odpowiednich działań mających na celu czasowe zawieszenie obowiązku realizacji zobowiązań biznesplanów w dofinasowaniach inwestycyjnych i dywersyfikacji upraw.

Według LIR podjęte zobowiązania przez rolników wobec ARiMR często stają się hamulcem w racjonalnym gospodarowaniu i w konsekwencji prowadzą do zmniejszania rzeczywistej ekonomiki gospodarstw rolnych.

– Odnosząc się do obecnej sytuacji w Europie i na świecie istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo spadku produkcji kluczowych upraw takich jak: zboża konsumpcyjne, kukurydza czy rzepak w rejonie Europy środowej i środkowo-wschodniej, co w konsekwencji przyczyni się do podniesienia cen drogiej już żywności – dodaje Jędrejek.

W związku z tym LIR zwraca się o pilne podjęcie stosownych działań w celu czasowego uwolnienia produkcji rolniczej i jej racjonalizacji w stosunku do realnego popytu na rynkach światowych. Zaproponowane działania przyczynią się do podniesienia ekonomiki polskich gospodarstw przy jednoczesnym zabezpieczeniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski.