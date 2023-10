Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że planowany jest II nabór wniosków o wymianę pokryć dachowych z azbestu w gospodarstwach rolnych. Środki mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Jak informuje Biuro Prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, minister Robert Telus zapowiedział II nabór wniosków o wsparcie finansowe wymiany pokryć dachowych z azbestu w gospodarstwach rolnych, co ma być sfinansowane ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

O wsparcie w ramach II naboru mogą ubiegać się ci właściciele gospodarstw, którzy nie skorzystali z dofinansowania inwestycji w pierwszym naborze.

Druga edycja naboru rozpocznie się 15 grudnia 2023 r. i potrwa do 12 stycznia 2024 r. Wysokość wsparcia wynosi 40 zł/m2 i maksymalnie do 500 m2 wymienianego pokrycia dachu. Ogólna suma pieniędzy przewidzianych do rozdysponowania w tym naborze to 250 mln zł.

Jak informuje MRiRW w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem na wymianę pokryć dachowych z azbestu wprowadzono korzystne dla rolników zmiany, m.in.: można z tego wsparcia skorzystać również w gminach miejskich (na budynkach służących produkcji rolnej); zmniejszono liczbę załączników do wniosku; wydłużono termin dla wnioskodawców na uzupełnienie wniosku lub złożenie wyjaśnień z 7 do 14 dni; wprowadzono bardziej precyzyjne zawiadomienia wysyłane do wnioskodawców m.in. o potrzebie uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień.

Wnioski można składać wyłączenie poprzez formularz elektroniczny na Platformie Usług Elektronicznych (https://epue.arimr.gov.pl/).