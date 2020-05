Ceny żywca wieprzowego o ponad złotówkę w górę

Obserwujemy znaczne ożywienie na rynku wieprzowiny. Po okresie spadku cen żywca wieprzowego, teraz notowania tuczników idą w górę. Ceny świń zaczynają rosnąć. Podwyżki są znaczące. W Niemczech stawki wzrosły o 6 centów w ciągu tygodnia i są na poziomie 1 euro 66 centów za kilogram (wbc).

W Polsce średnio ceny wzrosły od 0,60 do 1,00 zł. Tuczniki w najwyższej klasie kosztują od 6 złotych 90 groszy do 7 złotych 60 groszy za kilogram (wbc), w klasie E odpowiednio o 10 groszy niżej, natomiast w klasie U wyceniane są od 6 złotych 40 groszy do 7 złotych 20 groszy. W klasie R ceny minimalne zbliżają się do 6 złotych.

Wzrosty cen wieprzowiny spowodowane są przede wszystkim odmrażaniem gospodarek państw europejskich, między innymi hoteli i restauracji, jak również wyprzedażą żywca w ostatnich tygodniach. W tej chwili notuje się braki tuczników na rynku.