Początek roku przynosi spadki cen żywca wieprzowego

Otwarcie tygodnia nie przynosi dobrych wieści dla hodowców trzody chlewnej. W odstępie tygodnia, wprawdzie tylko nieznacznie, ale ceny poszły w dół. Średnia stawka za żywiec wieprzowy jest aktualnie niższa od tej notowanej przed miesiącem o 0,21 zł/kg.

Jak donosi portal ewgt.com.pl ceny skupu tucznika (netto) uzyskane 02.01.2023 r. z ubojni, zakładów mięsnych oraz innych źródeł krajowych wahają się w granicach: od 6,70 do maksymalnie 8,00 zł/kg w wadze żywej, a na wbc w klasie E: 9,00 – 10,30 zł/kg.

Od ostatniego notowania (26.12.2022 r.) cena minimalna i maksymalna nie uległy zmianie. Średnia cena w wadze żywej wynosi aktualnie 7,27 zł/kg (na podstawie 38 cenników firmowych), co oznacza, że w odstępie tygodnia cena spadła 0,04 zł/kg.

W analogicznym okresie ubiegłego roku (10.01.2022) za żywiec wieprzowy w skupach płacono przeciętnie 4,29 zł/kg. Przed miesiącem (05.12.2022) tuczniki w wadze żywej były wyceniane średnio na 7,48 zł/kg. Za żywiec wieprzowy zakłady skupujące świnie ze stref czerwonych proponują w granicach. 6,30-6,60 zł/kg.

Średnia cena wystawiana za E klasę (na bazie 25 cenników firmowych) wynosi 9,48 zł/kg, co w stosunku do notowania z 26 grudnia oznacza spadek o 0,02 zł/kg. W porównaniu do ostatniego zestawienia, stawka minimalna wzrosła o 0,50 zł/kg, a maksymalna nie uległa zmianie. Przed rokiem (10.01.2021) obowiązywała przeciętna stawka 5,65 zł/kg. Przed miesiącem (05.12.2022 r.) świnie rzeźne w klasie E wbc wyceniano na 9,76 zł/kg.

Ceny macior w skupach oscylują w przedziale 3,50-5,50 zł/kg (średnia 4,79 zł/kg na podstawie informacji z 25 firm, przy stawce 4,93 zł/kg odnotowanej przed tygodniem).

Z kolei w Danii w 1. tygodniu bieżącego roku cena tuczników została utrzymana i aktualnie wynosi 12,20 DKK/kg (7,67 zł/kg) w klasie E. W minioną środę w Niemczech stawka nie zmieniła się i obecnie wynosi 2,00 EUR/kg (9,36 zł/kg) w klasie E wbc.

W porównaniu ze stanem z ubiegłego tygodnia, z perspektywy Polski, za sprawą realnych różnic kursowych, cena tuczników Niemczech poszła w górę o 0,09 zł/kg, a w Danii wzrosły o 0,06 zł/kg.