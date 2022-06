Nieznaczna poprawa na rynku wieprzowiny ale jeszcze dużo poniżej oczekiwań

Sytuacja na europejskim rynku żywca wieprzowego poprawia się bardzo powoli. Ceny nieznacznie tylko wzrastają lub stoją w miejscu.

Jak informuje Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej PolPig, sytuacja na niemieckim rynku wieprzowiny powoli poprawia się choć jeszcze nie jest to widoczne w cennikach skupu żywca. Utrzymano cenę tuczników 1,80 €/kg (wbc). Ceny mięsa wieprzowego nieznacznie wzrosły w związku z sezonem grillowym.

Niestety ze względu na święto i dzień wolny od uboju w bieżącym tygodniu liczba ubitych tuczników będzie mniejsza. Obecna sytuacja pozwala na zaspokojenie zapotrzebowania niemieckich ubojni w surowiec. Gdy wzrośnie temperatura i obniżą się przyrosty zwierząt uczestnicy rynku liczą na wzrost cen skupu.

Krajem zachodnim, w którym cena wzrosła, była Belgia (+1₵/kg). W Polsce cena wzrosła do 8,30 zł/kg Kl. E (+10 gr/kg). Pozostałe czołowe kraje unijne produkujące świnie w 22 tygodniu nie zanotowały żadnych zmian cenowych w stosunku do poprzedniego tygodnia. Mniejsza podaż żywca jest rekompensowana spadającą strukturalną konsumpcją, spowodowaną rosnącą inflacją ze wzrostem cen żywności. Francuskie oraz hiszpańskie rządy pod presją wirusa ASF wystosowały apele do swoich krajowych producentów świń o zachowanie szczególnej ostrożności – informuje ISN.

Informacja o pierwszym ognisku u świń w 2022 r. w Wielkopolsce mocno niepokoi, ale nie zaskakuje. Scenariusz powtarza się przecież ten sam od 8 lat. W okresie od czerwca do października co roku obserwujemy wzrost nasilenia zakażeń ASF w chlewniach. Brak postępów w zwalczaniu ASF u dzików, które są rezerwuarem wirusa, przekłada się sytuację epizootyczną w populacji świń.

Niepokoi pojawienie się wirusa w Wielkopolsce, która charakteryzuje się największym zagęszczeniem świń w Polsce. Pozostaje nadzieja, że świadomi zagrożenia wielkopolscy producenci trzody chlewnej zabezpieczyli swoje stada, aby ograniczyć przenikanie wirusa do budynków inwentarskich.

Potwierdzenie choroby w Boguszynie jest stratą wizerunkową branży. Ponadto stracą hodowcy, którzy znajdą się w nowej strefie czerwonej ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu świń oraz niższej cenie skupu żywca.