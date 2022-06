Ceny zbóż 21.06.2021: Więcej ekonomii czy polityki?

Czy na zbożu można zbić kapitał polityczny? Okazuje się, że tak. W ostatnich dniach temat polskich zbóż i ich cen przeniósł się ze skupów na polityczne salony. Powód – zboże z Ukrainy, które przez nasz kraj tranzytem podróżuje do docelowych punktów zbytu. Jednak, jak to zwykle bywa, cześć transportów pozostaje jednak w Polsce w powodu niższej ceny niż ziarno z krajowych upraw.

Zdaniem Jana Krzysztofa Ardanowskiego, byłego ministra rolnictwa sytuacja ta może mieć istotny wpływ na ceny, a w zasadnie spadki cen. Dlatego nasi producenci powinni teraz sprzedać swoje zapasy, póki jeszcze ceny są wysokie.

Innego zdania jest obecny minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, który apeluje do rolników, aby nie sprzedawali zboża, bo ceny w przyszłym półroczu mogą być jeszcze wyższe. Według obecnego szefa resortu rolnictwa takie wypowiedzi jak Jana Krzysztofa Ardanowskiego powodują jedynie wśród rolników niepokój. Czy w tym wszystkim jest więcej ekonomii, czy polityki, czas pokaże…

Dziś za tonę pszenicy konsumpcyjnej płaca od 1400 do 1720 złotych, a za tonę paszowej od 1300 do 1580 złotych. Podmioty skupowe za tonę żyta konsumpcyjnego oferują od 1000 do 1380 zł/t, za jęczmień browarny od 1200 do 1680 zł/t, a za owies konsumpcyjny od 900 do 1260 zł/t.

Rzepak (prawie już go nie ma na rynku) kosztuje obecnie od 3220 do 3900 zł/t, za kukurydzę płacą od 1100 do 1450 zł/t.