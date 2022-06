“Jeżeli sprzedamy zboże po 1000 zł/t, nie przeżyjemy”

Dzisiaj koło Hrubieszowa odbyła się konferencja Agrounii w sprawie napływu ukraińskiego zboża do Polski. Podczas konferencji głos zabrał jeden z lokalnych rolników, Jacenty Kopera, który przedstawił problemy z perspektywy gospodarza uprawiającego zboża.

– Zboża sprzedaję zwykle na przdnówku, zwykle maj, czerwiec, lipiec. W tym roku nastąpił krach; nie można sprzedać, a jak można, to cena jest bardzo niska. Poniżej kosztów produkcji. Po prostu nie damy rady przetrwać przy tak niskich cenach. Ja jeszcze jako gospodarz, który ma więcej hektarów przetrwam rok, ale gospodarze, którzy mają poniżej 100 ha to będzie klęska dla nich, tym bardziej, że nie mamy gdzie [zboża] magazynować. Firmy skupujące mają też problem ze sprzedażą zboża polskiego – mówił dziś rolnik.

– Cena dla nas to w granicach 1500 zł/t. Powyżej jest zysk dla nas, poniżej to już jest strata. Jest bardzo łatwo wyliczyć cenę nawozów, śor i zbiory. W tym roku zapowiada się ogromna susza, już wysychają zboża […]. Jeżeli sprzedamy zboże po 1 tys. zł – nie przeżyjemy. Firmy powiedziały mi na początku czerwca, że przewidują cenę od 90 do 100 zł [za 100 kg] nie wierzyłem, że taka cena może być. Jeżeli się mówi, że jest taki głód w świecie, to skąd taka cena – dodawał.

Następnie zwrócił uwagę na rozbieżności cenowe pomiędzy giełdą Matif a rynkiem krajowym.

– Jak cena [pszenicy] na Matif była w granicach 400 EUR/t, to tutaj nie można było sprzedać po 1500 zł/t. Dzisiaj cena na Matifie w granicach 350 EUR (ponad 1630 zł/t), a u nas po 1100-1200 zł/t – mówił.

Zobacz także: