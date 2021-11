Ceny zbóż 09.11.2021. Niewiele transakcji i cenowy marazm

W krajowych skupach w tym tygodniu zionęło nudą. Nie odnotowano żadnych większych spadków, ani też wzrostów cen. Widoczne były tylko niewielkie korekty cenowe związane z lokalizacją skupu i jakością ziarna. Obecnie, podobnie jak tydzień temu, znacznie więcej jest kupujących niż sprzedających.

Za tonę pszenicy konsumpcyjnej można otrzymać od 1060 do 1250 złotych. Nieco taniej można sprzedać pszenice paszową . Za jej tonę podmioty skupowe oferują od 1150 – 1190 złotych. Cena żyta konsumpcyjnego kształtuje się od 870 do 1240 złotych, jęczmienia browarnego w przedziale od 850 do 1240, a owsa konsumpcyjnego od 600 do 890 złotych.

W dobrej cenie można sprzedać też kukurydze z tegorocznych zbiorów. Tona jej kosztuje obecnie od 930 do 1080 złotych. Natomiast najwięcej można zarobić w tym sezonie na rzepaku. Podmioty skupowe skupują go obecnie w cenie od 2500 do 3225 zł/t.

Według najnowszych prognoz ekspertów Komisji Europejskiej tegoroczne zbiory wszystkich zbóż w UE powinny wynieść 291,60 mln ton czyli o 10 mln ton więcej niż w ubiegłym roku i 3,7 proc. powyżej średniej 5-letniej. Udane żniwa i wysokie ceny zbóż nie gwarantują rolnikom wysokich zysków, ponieważ znacznie wzrosły tez koszty produkcji.