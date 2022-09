Ceny zbóż 01.09.22: niewielkie spadki cen

W skupach nadal pustki. Rolnicy nie są zainteresowani sprzedażą zbóż w cenie proponowanej obecnie przez podmioty skupowe. Szczególnie, że po wysokich cenach, zwłaszcza rzepaku pozostało już tylko wspomnienie.

Podobno zboże ma iść w górę jesienią. Ale czy tak się stanie , tego nikt nie może przewidzieć. Dziś można mówić tylko o niewielkich spadach cen zbóż, które dodatkowo jeszcze uzależnione są od lokalizacji podmiotu skupowego i jakości ziarna.

Obecnie za tonę pszenicy konsumpcyjnej płaca od 1400 do 1720 złotych. Nieco tańsza jest pszenica paszowa, która jest wyceniana od 1330 do 1500 zł/t. Za żyto konsumpcyjne można otrzymać od 1070 do 1300 zł/t, jęczmień browarny od 1150 do 1660 zł/t, a za owies konsumpcyjny 950 – 1260 zł/t.

Jeśli chodzi o rzepak – to w jego przypadku porównując do minionego sezonu odnotowuje się największe spadki cen. Dziśtona rzepaku wyceniana jest od 2700 do 2920 złotych.

Cena oferowana za kukurydzę też jest nieco niższa niż w ubiegłym roku i wynosi obecnie od 1230 do 1420 zł/t.