Ceny wołowiny: Stabilizacja na rynku opasów

Hodowcy opasów nie mają zbytnio powodów do narzekań, ale też nie ma powodów do popadania w euforię . Ceny na rynku bydła rzeźnego od dłuższego czasu są stabilne z niewielka tendencją do cotygodniowych kilkugroszowych podwyżek.

Obecnie podmioty skupowe za byki powyżej 600 kilogramów oferują od 5,30 do 9,50 zł/kg, jałówki powyżej 550 kilogramów można sprzedać w cenie od 5,59 do 8, 50 zł/kg, a krowy powyżej 650 kilogramów za 2–6,50 zł/kg.

Problemów nie sprzedażą nie ma. Szkoda tylko, że na rynku mięsa wołowego nadal najwięcej zarabiają pośrednicy, a rolnikom wzrostu kosztów produkcji nie zrekompensują niewielkie podwyżki cen opasów.

Dobrze, że rolnicy hodujący bydło mogą liczyć na dopłaty do swoich zwierząt. Wniosek o przyznanie płatności do bydła należy złożyć w terminie od 17 marca do 17 czerwca 2021 roku.

Jeśli chodzi o młode bydło, to dotacja przysługuje dla zwierząt, które w dniu 15 maja nie przekroczą wieku 24 miesięcy oraz pozostaną w posiadaniu przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku.

W Przypadku krów dotacja przysługuje dla samic, których wiek w dniu 15 maja, w roku w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, przekracza 24 miesiące. Zwierzęta również muszą przebywać w siedzibie stada minimum 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Płatność przyznawana jest dla maksymalnie 20 zwierząt.