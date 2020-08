Wzrost cen bydła rzeźnego

Mamy dobre wieści dla hodowców opasów. Ceny oferowane w skupach za dostarczone bydło wreszcie, chociaż niewiele, ale idą w górę.

W pierwszych dniach sierpnia krajowi dostawcy za bydło rzeźne uzyskiwali średnio 6,12 zł/kg czyli o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% więcej niż na przełomie czerwca i lipca br. Bydło rzeźne było również o 5% droższe niż przed rokiem.

– Na przełomie lipca i sierpnia kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajków do 2 lat zbywano średnio po 12,39 zł/kg. Był to poziom cen o 2 gr/kg niższy niż przed miesiącem, ale o 1% wyższy w odniesieniu do notowań sprzed roku – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.