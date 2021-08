Ceny usług rolniczych. Ile zapłacimy za wysiew wapna i rozwiezienie obornika?

Żniwa na chwilę obecną mocno się jeszcze opóźniają, jednakże już dziś warto sprawdzić jak w tym sezonie kształtują się ceny takich usług jak rozwiezienie wapna czy obornika.

O tym jak ważne jest regularne wapnowanie nie trzeba już dziś chyba nikogo przekonywać. Postanowiliśmy zatem sprawdzić jak jest z dostępnością tego typu usług. Na podstawie rozmów jakie przeprowadziliśmy z usługodawcami wynika, iż z dostępnością usług rozsiewu wapna rolnicy nie powinni mieć problemów. Inną natomiast kwestią jest jakość sprzętu, jaki do wykonania tej usługi jest proponowany. Nie chodzi tutaj bynajmniej o jego wiek czy stan techniczny, gdyż w interesie samych usługodawców jest, aby maszyny były sprawne i mogły wykonywać jak najwięcej zleceń.

Mimo, że w tym przypadku nie jest wymagana kilogramowa dokładność, jak przy sztucznych nawozach granulowanych, główną kwestią jest bieżąca równomierność wysiewu, jaką oferują te maszyny. Jednakże przy wysiewie np. starymi modelami bardzo popularnych w naszym kraju rozsiewaczy RCW 3 czy RCW 5 jest o nią dość trudno, choć wiele zależy też np. od samego wapna, które planujemy wysiać – ściślej mówiąc, od stopnia jego wilgotności i zbrylenia. Trzeba jednak zauważyć, że tego typu rozsiewacze przeważają głównie w tzw. usługach międzysąsiedzkich.

Dużą grupę wśród ofert wysiewu wapna stanowią usługi wykonywane nowoczesnymi rozrzutnikami, które dzięki dodatkowym tarczom przystosowane są także do rozsiewu wapna. Równomierność wysiewu tego typu konstrukcjami jest wyższa niż starszymi rozsiewaczami RCW i są one również mniej wrażliwe na jakość wapna, a do tego nawet kilkukrotnie wydajniejsze ze względu na ładowność i szerokość wysiewu. Jednak cały czas ustępują one specjalnie przeznaczonym do tego typu zadań profesjonalnym rozsiewaczom mającym dużo lepiej rozwiązane systemy podawania nawozu, które nie powodują chociażby zapychania wilgotnym materiałem, a stosowane tam tarcze pozwalają na wysiew na szerokość nawet ponad 30 m.

Niestety, nowoczesne, przeznaczone typowo do wysiewu wapna rozsiewacze Amazone, Sulky, Bredal, Pomot Chojna czy nowe RCW z Unii, na które można załadować 6-12 t, stanowią stosunkowo niewielki odsetek maszyn, jakie oferują usługodawcy. Tego typu sprzęt wymaga już większych areałów, aby dla usługodawcy wykonanie takiej pracy było opłacalne, ponieważ dziennie są one w stanie obsiać przynajmniej 20-30 ha, a czas dojazdu do małych działek to czas stracony. Stąd też najwięcej tego typu maszyn możemy spotkać w rejonach, w których przeważają duże gospodarstwa, czyli np. na Dolnym Śląsku, Mazurach czy w północno-zachodniej części kraju.

Ceny usług

Jeśli chodzi o ceny to niestety dla usługobiorców w większości przypadków, w porównaniu do ubiegłego roku wzrosły ze względu na utrzymujące się chociażby wysokie ceny paliw. Najtaniej jest w przypadku usług wykonywanych maszynami pokroju starszych rozsiewaczy RCW, czy też nowszych rozrzutników z tarczami wysiewającymi, gdzie ceny wahają się w przedziale 10-12 zł brutto za tonę wysianego materiału, wliczając w to często załadunek. W przypadku najnowszych rozsiewaczy pokroju np. Amazone ZGB stawki za wysiew z załadunkiem wynoszą od około 18 do 20 zł za tonę z załadunkiem.

Nieco taniej jest w przypadku załadunku i rozwożenia obornika. Te usługi są również szeroko dostępne i najczęściej rozliczane również za tonę rozrzuconego materiału. W wielu przypadkach także z załadunkiem obornika. Najtańsze oferty jakie udało nam się znaleźć zaczynają się od 8 zł za tonę z załadunkiem a kończą na 13-14 zł/t.