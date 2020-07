Ceny usług rolniczych: ile zapłacimy za prasowanie?

Niedawno przyglądaliśmy się cenom usług żniwnych w zakresie koszenia zbóż. Dzisiaj sprawdzamy, ile kosztuje prasowanie słomy prasami rolującymi i wielkogabarytowymi.

Nie ma znaczących różnic pomiędzy cenami usług w tym zakresie wobec zeszłego roku, chociaż można liczyć na ceny minimalnie niższe przede wszystkim ze względu na nieco niższą cenę paliwa. Ponadto z reguły zboża są bardziej “słomiaste”, co pozwoli na negocjację ceny usługi ze względu na ilość materiału.

Cena będzie się też różniła w zależności od wykorzystanej prasy. W przypadku pras walcowych, które nie osiągają tak dużego stopnia zgniotu jak zmiennokomorowe prasy pasowe, ceny zaczynają się już od ok. 9 i sięgają 11 zł (ceny brutto) za balot z siatką. W przypadku prasowania prasami zmiennokomorowymi, za balot 120 cm trzeba zapłacić od ok. 12-13 zł za sztukę, zaś balot o wymiarze 150-160 cm to koszt już ok. 15 zł (dobrze zbity może ważyć nawet ponad 300 kg).

W przypadku “dużej kostki” ceny są już bardziej zróżnicowane; to wynik przede wszystkim sporej możliwości negocjacji cen; wszystko zależy od areału. Wpływ na nią ma również wielkość kostki. I tak za kostkę zapłacimy od 17-18 zł za sztukę do nawet 24 zł/szt w zależności od rozmiaru i sprasowanego areału.