Jakie ceny za kopanie buraków cukrowych w sezonie 2023?

Usługowe kopanie buraków to aktualnie temat na czasie, ponieważ większość cukrowni już zaczęła lub za chwilę zacznie kampanię cukrowniczą. Sprawdziliśmy jakie ceny będą zatem obowiązywać w roku bieżącym.

Niestety od razu na wstępie trzeba powiedzieć, że nie jest tanio. Odkąd w ubiegłym roku ceny tego rodzaju usług gwałtownie wystrzeliły w górę, tak obecnie nie widać większych ruchów cenowych w dół i utrzymują się one na relatywnie wysokich poziomach.

Jednakże należy zaznaczyć, że zdarzają się chlubne wyjątki ponieważ dzwoniąc w tym roku do usługodawców udało się nawet od niektórych, nielicznych bo nielicznych, usłyszeć cenę na poziomie 900 zł za hektar wykonanej pracy bez odwozu.

Najczęściej jednak pojawiającym się przedziałem cenowym u dużej części usługodawców są kwoty od 1050 do 1250 zł za hektar wykopanych buraków bez odwozu, choć zdarzają się i oferty nawet za 1300 zł. Są to zatem ceny zbliżone do tych z roku ubiegłego, co usługodawcy tłumaczą stale wzrastającymi cenami części i kosztów pracowniczych.

W przypadku jeśli zachodzi konieczność odwozu to usługodawcy doliczają do ceny wykopanego hektara stawkę z reguły pomiędzy 100 a 200 zł. Niektórzy jednak nie liczą tego ryczałtem od całości, a jedynie od tych wykopanych hektarów, które np. z mniejszego pola trzeba odwieźć na większe gdzie jest usypywana pryzma.